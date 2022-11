Usaron la identidad de un locutor y periodista venadense para intentar estafar a vecinos

En ese marco, Guerrero salió a aclarar la situación y contó a este diario: "Es la primera experiencia que atravieso con respecto a este tema de que me hackeen el contacto de WhatsApp. La verdad que lo tomé muy mal, me sentí estafado e indefenso ante este hecho. Me produjo bronca e impotencia a la vez porque no solo usan tu imagen sino que se adueñan de tu trayectoria, de tu dignidad y el miedo latente de que que caiga en la trampa algún contacto tuyo sea amigo o conocido".

Sobre la cantidad de mensajes recibidos, explicó: "Me pasé dos jornadas casi completas atendiendo mi celular de gente a quienes habían alcanzado con la mentira. Primero les decían que yo había cambiado el número para que agenden uno nuevo y a partir de ese contacto intentaban que las personas hicieran una transferencia de dinero supuestamente por una venta de dólares".

image.png Esta foto de Gustavo Guerrero es la que está en el WhatsApp de los estafadores. "Me robaron mi identidad", dijo Gustavo.

"Lo curioso en mi caso fue que dos números con distintas características -uno con el 221 y el otro con el 011- se adueñaron de mi identidad y contactos. Me nace inmediatamente una pregunta y una preocupación ante una ola de hechos similares al mío que se están sucediendo como moneda corriente y es acerca de la libertad del uso de celulares en las penitenciarias. ¿Qué se hace frente a esto, qué medidas toman las autoridades que están para defendernos de estos ataques?".

Gustavo Guerrero, quien además de periodista y locutor es un destacado bailarín de Venado Tuerto, realizó las denuncias correspondientes aunque no se sabe si alguno de los vecinos embaucados por los delincuentes fue realmente estafado y realizaron el depósito que reclamaban a cambio de los dos mil dólares.