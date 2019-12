"Basta de muertes en la ruta 34" se lee en el imponente cartel con el cual los Vecinos Autoconvocados de Sunchales encabezaron una nueva marcha para reclamar a las autoridades que se resuelva el problema que ocasiona el abandono de las obras en la ruta nacional 34. En los últimos meses murieron ocho personas en los cuatro kilómetros que la traza toca la zona urbana de la ciudad, de más de 20 mil habitantes, del departamento Castellanos.

La suspensión de las obras programadas para convertirla en autopista fue clave para agravar el contexto que los tiempos marcaban sobre esa ruta nacional que nace en la circunvalación de Rosario y se extiende hasta el puente internacional que salva la Quebrada de Yacuiba de la frontera boliviana, en Salvador Mazza, Salta. Tiene una extensión de 1.488 kilómetros, ocupa territorio en Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy y se vincula con la ruta 9 de Bolivia.

En el tramo en que el corredor atraviesa la ciudad de Sunchales los trabajos iniciaron como parte de las obras de transformación en autopista, bajo un programa parcial que se proyectó hasta la intersección con la ruta nacional 19, en Angélica. Aunque el Ministerio de Transporte de la Nación lo anunció con bombos y platillos solo se habilitaron en días proselitistas seis kilómetros de la doble traza en un tramo comprendido entre Angélica hasta el primer cruce en el kilómetro 195. "Este es un primer tramo que habilitamos de una obra largamente esperada. Queremos que los santafesinos viajen más seguros", dijo entonces el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

Esa inauguración no hizo más que irritar a los vecinos de numerosas localidades comprendidas en la traza que sufrieron accidentes con consecuencias fatales. En el caso de Sunchales, las obras fueron abandonadas y dejaron un esquema de paso confuso, con la construcción parcial de cuatro carriles, sin demarcación y escasa señalización.

"Una trampa mortal", definió a LaCapital Mario Ceballos, uno de los habitantes que lidera el movimiento de Vecinos Autoconvocados. La agrupación se plantó por cuarta vez en la intersección de la 34 con calle San Juan, donde ocurrieron numerosos accidentes. "Solo en los últimos meses hubo cuatro muertos", lamentó Ceballos y añadió que "quedó todo abandonado y sin demarcaciones o advertencias. Son cuatro manos y la traza central no está marcada. Por la noche y más aún cuando llueve eso se convierte en una verdadera trampa mortal. Se mató gente de Sunchales que conocía del peligro. Imagínense cómo será para otras personas que transitan por ahí y llegan totalmente desprevenidas de lo que encontrarán en ese punto".

"A eso se agrega que, como los carriles centrales no están habilitados para transitar los camioneros lo utilizan para parar a la noche y dormir. Como la ruta es muy transitada las situaciones de accidentes son constantes", graficó el vecino.

"Continuaremos con nuestro propósito de visibilizar el problema y para eso, en esta oportunidad además de movilizarnos en la ruta, también llevamos el cartel a la Municipalidad", contó y agregó que "pretendemos que las autoridades se hagan cargo de encontrar una solución a este problema".

"Se excusan con que la traza de la ruta es de jurisdicción nacional y por lo tanto no pueden intervenir. Pero creemos que tendrían a su alcance interceder para ver cómo tomar acciones para prevenir los accidentes y para gestionar que el nuevo gobierno continúe con los trabajos", dijo Ceballos.

Denuncia

Integrantes de la agrupación de vecinos presentaron un pedido de amparo ante la Justicia contra el gobierno nacional por el abandono de la obra. Para ello buscaron asesoría legal y relevaron junto a escribanos y con la ayuda de drones, el estado de los trabajos para indicar en qué punto quedaron cuando se paralizaron. El material obtenido más un informe del centro de experimentación dedicado a la Investigación y análisis de la seguridad vial y automotriz (Cesvi), avalaron la presentación realizada antes del cambio de gobierno.

"Sabemos que los tiempos políticos y judiciales son distintos a nuestra pretensiones pero mientras tanto pedimos algunas obras a la gestión actual de la ciudad pero hasta ahora no nos escucharon. Esperábamos hablar con alguien del municipio pero no vino nadie y por esa razón decidimos colocar el cartel también en el edificio de Gobierno", manifestaron en la reunión de ayer. Para los vecinos aporta preocupación la evolución de la zona aledaña a la ruta. "La empresa Sancor está por inaugurar un nuevo edificio, para el próximo año se hará lo propio con un loteo llamado Ciudad Verde en el que ya se está edificando más un instituto terciario al que concurrirá mucha gente", señalaron desde Autoconvocados.

En ese sentido, los sunchalenses que reclamaron ayer aseguraron que "en este movimiento no hay intenciones de ninguna naturaleza que no sea la de pedir que hagan lo necesario para que no ocurran accidentes. Solamente estamos reclamando que nos cuiden".

Sensibilizado

Ceballos relató que su participación en la agrupación de vecinos comenzó luego de un accidente en el que falleció su amigo Maximiliano Bergese. "Fue una noche de lluvia, el 21 de septiembre, cuando él volvía de un casamiento. A causa de que no está señalizado un camión se cruzó de carril y lo embistió", contó Ceballos. Diez días antes, en el mismo cruce de la ruta 34 y San Juan, habían fallecido seis personas en otro choque.

"Ese fue el detonante. Me propuse participar por la memoria de mi amigo. Le dije a mi esposa que no podía permanecer sin hacer nada y entonces comencé a convocar en las redes sociales", recordó. Ceballos atribuye parte del éxito en el llamado a su actividad como periodista deportivo, pero sus vecinos aseguran que el objetivo sensibiliza a toda la población y que quizás allí radica el motivo por el cual cada día suena más fuerte el reclamo de los autoconvocados.

en el lugar. La manifestación fue protagonizada por los vecinos en el cruce de San Juan y la ruta 34.