Una tercera fuerza en la puja de los estibadores

El abogado de un grupo de estibadores afiliados al Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) de Puerto General San Martín, Ricardo Silva, salió a escena con distintas valoraciones sobre el proceso que afecta a la entidad gremial luego del proceso de intervención que devino tras la detención del secretario general, Herme Juárez, y la consecuente puja por la sucesión para dirigirla. Tras la liberación del histórico líder portuario una serie de sucesos marcaron el surgimiento de una nueva facción Agrupación Celeste y Blanca que intenta iniciar un camino para proponer autoridades en un futuro acto electoral.

Pero ahora, Silva cuestionó las acciones de ese sector que recientemente impulsó un paro de actividades para manifestar su descontento por las intervenciones dispuestas por la Justicia. “El tiempo pondrá las cosas en su lugar”, aseguró Silva, quien desde hace semanas advierte que “hay un grupo de afiliados que, según manifiestan, armó una lista interna para competir en el sindicato. Ahora, esta gente reclama por intermedio de Marcelo Vergara elecciones pacíficas y transparentes, pero no siempre se mostró tan pacífica y democrática”.

“Ellos me acusan de hacer una campaña de desprestigio y difamación en su contra. Pero solo conté que Vergara de Celeste y Blanca agarró del cuello a un compañero por una trifulca política. Y eso es tan cierto, que él mismo lo reconoció frente a las cámaras de televisión”, disparó Silva.

También se refirió al episodio que protagonizó ese sector hace pocos días cuando no dejaron entrar a Juárez al sindicato “simplemente porque no tenían ganas y eso también lo reconoció Vergara, cuando afirma que no lo dejaron entrar porque no sabían si el papel que autorizaba a Juárez era auténtico. Es decir, impusieron su voluntad por la fuerza y su excusa, es la que pondría un nene de cinco años”.

“Es así que un grupo cada vez mayor de afiliados continuó Silva quiere decir su verdad, pero no quiere identificarse porque tiene miedo de sufrir represalias de este tipo y evidentemente, ese temor está más que justificado”, enfatizó.

Respecto a la posibilidad de que el grupo de trabajadores que el abogado representa también se disponga a presentarse a elecciones dijo que “no necesariamente será de ese modo. Acá hay varias cosas que aclarar. En primer lugar, el sindicato tiene autoridades con mandato hasta la mitad del año que viene. Porque Juárez y el resto, no fueron destituidos, sino que se encuentran suspendidos”.

“Nos guste o no, Juárez es todavía el secretario general y las elecciones deberían celebrarse recién a mitad de 2021. Por otro lado, tanto Juárez como la lista Celeste y Blanca manifestaron su voluntad de ir a elecciones porque la intervención fue extendida y nada como un proceso eleccionario para dar por terminada cualquier excusa que utiliza la Justicia para intervenir. Así que adelantar las elecciones parece lógico, pero hay que ver cuáles son las intenciones de la intervención, que acaba de asumir”, analizó.

El apoderado de los obreros aseguró que “la gente que represento no quiere que la intervención juegue para las empresas, como lo hizo el interventor anterior, Marcelo Urban. Es por eso que salgo a criticar a la lista Celeste y Blanca. Ellos bancan a Urban y ni siquiera se dan cuenta de lo que están apoyando. Es decir que fueron engañados y no entienden lo que hacen o están bancados por las empresas. No sé qué es peor”.

Respecto al beneficio que, asegura Silva, obtuvieron las empresas dijo que “el Supa cerró una paritaria del 36% cuando la inflación de 2019 alcanzó casi el 54%. Creo que es una muestra más que elocuente del beneficio para las empresas y de la traición de Urban a los intereses de los trabajadores”.

Aclaró además que la paritaria se cerró cuando la intervención ya había cesado en su cargo, es decir, “ya no tenían facultades. Para peor, lo hicieron en forma privada, alegando que lo hacían sin la presencia del Ministerio por las restricciones de la pandemia. Una tomada de pelo. Y la lista Celeste y Blanca lo reivindica”.

En relación a si su facción de afiliados apoyaría a Juárez en un futuro proceso electoral, Silva concluyó: “Apoyamos a los trabajadores. Siempre digo lo mismo, el Supa es de los trabajadores y de nadie más”.