Una seguidilla de delitos alerta a la población de Casilda

Una seguidilla de robos en comercios y viviendas generó una fuerte preocupación en la comunidad de Casilda que espera medidas tendientes a frenar el avance del delito. Si bien la situación parecía controlada, en los últimos días se registraron una serie de episodios delictivos contra la propiedad que volvieron a intranquilizar los ánimos de los habitantes de esta ciudad, cabecera del departamento Caseros.

La ola de inseguridad se hizo sentir en distintos sectores del casco urbano, incluso en zonas céntricas de mayor vigilancia como sucedió ayer a la madrugada en un comercio de venta de alimentos en Buenos Aires y Moreno que fue blanco de un nuevo suceso que mezcló robo con vandalismo.

Los delincuentes rompieron una vidriera para ingresar al local de venta de la firma Carnave de donde sustrajeron dinero proveniente de la recaudación del día anterior y huyeron. "Nos robaron; no estamos ajenas a la realidad", sintetizó en una emisora radial de la ciudad un representante del establecimiento para visibilizar su opinión sobre el tema en cuestión.

Aunque no siempre se denuncian los ilícitos son cada vez más frecuentes, tal como es reflejado a diario por la prensa local y las redes sociales que se convirtieren en una suerte de caja de resonancia de la inseguridad.

Claro que no es una muestra rigurosa de la realidad delictiva local pero representa un indicador de la problemática que, de todas maneras, no es de la gravedad que se presenta en grandes urbes santafesinas, especialmente Rosario y la capital provincial.

Sucede que tanto en Casilda, como en el resto de las localidades de la región, el principal foco de atención se centra en los robos menores y contra la propiedad, entre otros delitos, lo que parece haber recrudecido en los últimos días para encender una luz de alarma en la población.

Colaboración

Al respecto el secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Federico Censi, indicó ayer a LaCapital que "lamentablemente este tipo de situaciones se está dando en distintas localidades, lo cual no significa que no estemos preocupados sino muy por el contrario, razón por la cual seguimos colaborando con los dispositivos de seguridad, aunque no es una responsabilidad municipal, dar respuestas sobre este tema".

El funcionario sostuvo que "seguramente no existe una sola causa sobre este recrudecimiento delictivo de los últimos días" y tras aclarar que la situación excede al municipio destacó su aporte en la materia a través del sistema de videovigilancia que "funciona a pleno e incluso ayudó al esclarecimiento de delitos que en un alto porcentaje son cometidos por personas con antecedentes que luego recuperan su libertad".

Dijo que desde la policía se dispuso reforzar el patrullaje y que, al menos por ahora, no hay planificadas medidas extraordinarias. "Al menos nosotros no recibimos información al respecto", dijo para luego sostener que "seguiremos reuniéndonos periódicamente con las autoridades policiales como lo hacemos habitualmente a fin de analizar la situación y evaluar acciones". Y tras admitir la preocupación social generada ante los delitos registrados recientemente rescató que se hayan realizado "con resultado positivos" algunos procedimientos dispuestos por Fiscalía y con colaboración de la Policía de Investigaciones (PDI).