Una pareja gay de Santo Tomé denunció agresiones y abuso policial

Una pareja homosexual denunció haber sido violentamente agredida por personal policial de la comisaría 12ª de la ciudad santafesina de Santo Tomé, tras haber sido detenidos "por tener un auto sospechoso". Afirmaron que durante toda una noche fueron golpeados, maltratados y abusados, mientras desde la cúpula policial indicaron que se les imputa exceso de velocidad y resistencia a la autoridad, y confirmaron que los uniformados cuestionados continúan en sus cargos, ya que se atienen a "la versión de las actuaciones que figuran en el acta".

Alexis y Nahuel, santotomesinos de 29 y 27 años, afirmaron que personal policial los persiguió hasta su casa "por tener un auto sospechoso" y, al no contar la fuerza con orden de allanamiento, se negaron a ser revisados. "Uno me quiso agarrar del cuello para sacarme de casa. Yo me resistí y nos tiraron dos escopetazos; sacó la 9 milímetros y nos apuntó", narró Alexis.



La pareja terminó en la comisaría 12ª. "Nos mataron a piñas, nos revolcaron, nos aplastaron la cabeza, hubo manoseos... Es una clara muestra de abuso de poder con la que se maneja la Policía", señalaron.

"Cuando escucharon que le dije a Nahuel: «Quedate tranquilo, mi amor», se pusieron como locos. «Ah, pero son putitos, son novios. Mirá cómo lloran los maricones», decían. Nos retorcieron los testículos, nos tocaron, nos metieron un dedo y nos decían que no los miremos a la cara. A mí me decían: «Así que sos discapacitado, sos enfermito vos»", contó.

Es que Alexis sufrió un accidente de tránsito hace siete años y desde entonces tiene un implante de acrílico en el cráneo y una frágil condición de salud, con permanentes convulsiones. "Pero no les importó, nos pegaron durante cuatro horas hasta que llegaron nuestros familiares y protestaron", recordó. La hermana de Alexis consiguió que lo llevaran a un hospital "porque estaba por convulsionar", pero luego volvieron a llevarlos detenidos.

La hermana de una de las víctimas subió a su cuenta de Facebook el video que ella misma filmó cuando trasladaban a Alexis al hospital.

Embed



Antes de soltarlos, ya en la tarde del lunes, aseguraron que los amenazaron para que no hicieran la denuncia: "Nos amenazaron de muerte si hacíamos esto, dijeron que nos iban a matar si los denunciábamos".

Mientras tanto, el jefe de la Unidad Regional I, Ricardo Motta, dijo hoy que la pareja fue detenida por exceso de velocidad y resistencia a la autoridad, y que sus dichos se contraponen con los de los agentes policiales. "Si tenemos algún reproche administrativo que hacerles se hará, y luego de la investigación será la Justicia la que se expida sobre esta circunstancia", destacó. Y confirmó que los uniformados señalados —que serían más de quince— siguen prestando funciones. "Si la Justicia determina algún hecho que amerite el pase a disponibilidad se hará, pero en primera instancia hay actuaciones sobre dos versiones contrapuestas sobre el hecho. Y nosotros nos estamos basando en la versión de las actuaciones que figuran en el acta", sostuvo Motta.

La subsecretaría de Diversidad Sexual pidió que los policías sean "separados del cargo preventivamente o que se les haga un sumario administrativo, que es lo que se debe hacer en estos casos", y calificaron el caso como "un hecho aberrante para la comunidad LGBTI".

Desde el Ministerio de Seguridad afirmaron que pedirán el pase a disponibilidad de los policías que sean imputados en la causa.