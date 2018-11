La tormenta y las lluvias que se desataron sobre la región tuvieron en Villa Constitución su episodio más dramático. Una chica de 19 años, embarazada de ocho meses, y su joven pareja de 20, murieron al desplomarse un pedazo de barranca sobre la vivienda que habitaban, en el barrio Stella Maris de esa ciudad.

El caso conmocionó a los habitantes de la zona, una barriada construida sobre la pendiente que comunica la parte alta con la zona ribereña, donde ya se produjeron otros desmoronamientos y, al decir de los vecinos, está postergada por los planes de urbanización.

Habían pasado las 22 del lunes cuando la policía de la Unidad Regional VI debió intervenir. Un desprendimiento de barro, producto de la lluvia, había caído sobre una pequeña vivienda de la barranca, en la zona de bulevar Seguí a la altura de Yrigoyen. Con la participación de los bomberos, se removieron los escombros hasta que se encontró a Cintia Acosta, de 19 años. La joven fue trasladada al Samco local, donde se constató que había fallecido por un paro cardiorrespiratorio. En el lugar también encontraron a Ezequiel Barragán, de 20 años, quien también ingresó sin vida al hospital.

Pronto se constató que la chica cursaba un embarazo de ocho meses y que el feto también perdió la vida. Luego se supo que iba a ser una niña que se llamaría Aída.

Fuentes del Ministerio Público de la Acusación —el caso quedó en manos de la fiscal Analía Saravalli— confirmaron las identidades y las edades de las víctimas, que fueron trasladadas para que se les practicaran las autopsias, pero ayer ya informaban que por las intensas lluvias, gran porción de tierra se desplazó de la barranca y cayó sobre la habitación donde se encontraba la pareja, lo que provocó el fallecimiento de ambos y del niño que ella llevaba en el vientre.

La tragedia se produjo después de tres días de lluvia que azotaron a la región, y que ayer mostraron otras consecuencias dramáticas:

La zona más afectada fue la de Maciel que presentaba ayer serios inconvenientes luego de producirse el desborde del canal de ese pueblo del departamento San Jerónimo, y algunas familias debieron ser evacuadas al quedar sus viviendas bajo las aguas. Asimismo el intenso temporal afectó el caudal de agua del arroyo Colastiné y se monitoreaban ayer la situación entre Arocena y Coronda. También se estaba atento al nivel del arroyo De los Padres en Sauce Viejo a fin de advertir posibles desbordes. Además varias rutas estaban ayer cortadas y tramos de la autopista a Santa Fe. (Ver páginas 4 y 5)

En el lugar

LaCapital estuvo en Villa Constitución. El barrio Stella Maris es un conglomerados de viviendas algo precarias, aunque construidas en material, que se levantan de manera bastante irregular en medio de la barranca de Villa Constitución. La pendiente no llega directamente al río, como ocurre en otras zonas, sino que llega hasta el bulevar Seguí, que oficia de avenida costanera. Barranca arriba, corre la avenida Colón, ya en tierra elevada y firme.

Si bien se puede llegar a Seguí en automóvil bordeando el barrio, los vecinos de la zona donde vivían Cintia y Ezequiel utilizan para sortear la pendiente una escalera de cemento que serpentea entre las construcciones, sorteando casas en medio de la subida. Por esa escalera, Jonatan, de 19 años, guió a este diario hasta la casita. "El sábado mi hermana cumplió los años y Ezequiel lo estuvo festejando con nosotros, éramos muy amigos", contó el joven con un dejo de resignación.

Algunas construcciones, incluso con pisos superiores, parecen hacer equilibrio para mantenerse en el desnivel. Ayer, todo era barro por fuera de los pisos cementados.

La casita donde vivían Cintia y Ezequiel sigue las características del resto de las edificaciones del barrio. A ella se ingresa desde Seguí por un pasillo de unos 15 metros. Está hecha de material revocado, y tiene el techo de chapa. La puerta de madera, comprada de segunda mano, deja ver el cartel del negocio al que alguna vez perteneció: "Horario de atención, lunes, martes y jueves, de 17 a 19.30", dicen las letras ya casi descoloridas. "Ese cartel es viejo, ellos no tenían ningún negocio", se apura a aclarar un vecino.

En el rellano de la casa, al que se accede por una pendiente de cemento, un perro cusco, quizás propiedad de las víctimas, hacía una guardia poco temeraria, con más cara de susto que otra cosa.

Atrás de la vivienda, en lo que se supone era la habitación de la pareja, podría verse desde una ventana rota una mole descomunal de tierra, como un alud que repentinamente se hubiese metido por otra de las aberturas. Al lado de la casita se levanta un espacio sin paredes pero con pilares, y una habitación construida con ladrillos huecos en la parte superior. Ayer, cuando llegó este diario, todo estaba vacío.

Las víctimas

Ezequiel vivía con su abuelo, un jubilado municipal de Villa Gobernador Gálvez que, cuentan, había levantado la casita. Su padre habita una vivienda cercana, pero él residía ahí. Comentan los vecinos que salía a hacer distintos trabajos para ganarse la vida. Recuerdan uno de los últimos, en el parque Cilsa (municipal) donde trabajó "armando una canchita". Era un trabajador eventual, "salía a ganarse el peso", dijo una vecina

Cintia había nacido en zona de islas. Pero cuando empezó a crecer, su madre buscó tierra firme para que la niña pudiera asistir a la escuela. "Sí, la chica estudio, y no sé si no estaba haciendo la secundaria". contó Elvira Díaz, que vive al lado de donde se produjo la tragedia. Cuando quedó embarazada, la chica se fue a vivir con el novio. "Siempre se los veía contentos, siempre haciendo bromas, y muy unidos", contó la mujer.

Julia Gaitán, de 36 años, es la hija de Elvira y Hugo, que tienen otro hijo, pero la alegría de la casa son los cinco nietos que les dieron su hija e Ismael Beredo. Viven pegados, pero no juntos. Julia cuenta que se crió con Cintia, que eran amigas, y no oculta su tristeza. "Esto ya pasó una vez, tuvimos otros derrumbe, vinieron arquitectos y dijeron que iban a buscar una solución, pero no volvieron", recordó. A su lado, Elvira afirmó que la barranca es un peligro latente. "Somos familias que llevamos años viviendo aquí, en este lugar viven cinco chiquitos, esto es un peligro", dijo, y recordó que en una ocasión se construyó un barrio que, "creían", era para ellos, pero aunque se anotaron y participaron de un censo, finalmente el complejo tuvo otros destino. "Nosotros queremos una casa que podamos pagar", aclaró.

Pendiente abajo, ya parados sobre bulevar Seguí, Ismael y su suegro Hugo miraban el escenario general del barrio, y señalando distintos puntos, le iban explicando al cronista cuáles pueden ser "los próximos lugares" donde podría producirse otro derrumbe. "Esto siempre se desmorona de noche", advirtió Ismael. Y tanto él como Hugo lamentaron que, si bien hubo personal de bomberos y de Defensa Civil la noche de la tragedia, ayer, el día después, no se presentó nadie en el barrio para ver la situación. "Lo que pasó, ya pasó, es una tragedia, pero no se puede volver atrás. Pero seguimos a la espera de una solución", sentenció su suegro.