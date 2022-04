Una joven fue quemada con aceite hirviendo en la cara por su ex marido

Este martes Román Aguilar, ex pareja de la joven y acusado de intento de femicidio, sufrió un supuesto ataque de pánico al llegar a la audiencia en Tribunales donde se debía resolver su situación procesal y fue trasladado al Hospital Escuela de Salud Mental donde permanecerá 48 horas para ser evaluado.

En la audiencia malograda el fiscal de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Pablo Zoff iba a solicitar la prisión preventiva efectiva por 30 días para Aguilar.

La mujer fue atendida en el hospital local donde se constataron quemaduras en el rostro. La denuncia fue radicada en la comisaría local.

Según allegados a la mujer, no era la primera vez que Metz era víctima de la violencia de Aguilar que ya había sido denunciado varias veces.

En ese sentido se indicó que la joven herida era permanentemente acosada, hostigada y violentada por Aguilar quien este martes sufrió un ataque de pánico al enfrentar a la Justicia.

"Me dijo que vaya a la casa porque me iba a dar la cuota del nene. Cuando me acerqué para firmar un recibo, me tiró aceite caliente. Después me quise ir, estaba la puerta con llave, me sacó el teléfono, lo tiró, le pegó con una maza y me sacó los anteojos. Mi hijo presenció todo, estaba en shock. Yo tenía miedo de ir, pero me confié pensando que se iba a poner las pilas", indicó la joven en una entrevista desde el hospital a Canal 9.

Priscila Metz y Román Aguilar estaban casados, pero ella decidió abandonar la relación en septiembre de 2021 porque sufría violencia de género: "No podía llegar tarde de trabajar, no podía juntarme con amigas, no podía hacer nada. Me decía que tenía que estar en la casa y que él se ponía mal por lo que yo hacía. Me fui y me hizo un montón de cosas, pero nunca imaginé que iba a llegar a esto", relató.

La mujer había denunciado a su ex marido varias veces. La primera denuncia fue hace más de un año. "Él ya me había roto cosas. Se enojaba por cualquier cosa, se cegaba y me decía de todo. Trataba de defenderme, me tenía que ir. Me decía que mi familia me iba a dejar sola, que me convenía estar con él, me manipulaba", afirmó.

En la segunda denuncia la llamaron desde la Municipalidad y hubo un seguimiento. "Me ofrecieron un botón antipánico, pero no me lo dieron. Me da miedo, porque el otro día se me apareció a las 11 de la noche. Sabe mis horarios, sabe todo", había relatado la joven.