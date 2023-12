Una fuerte tormenta voló techos en Larguía y anegó la planta urbana de El Trébol

tormenta en El Trebol.mp4

En la ruta 34 hay un corte por sobrepaso de agua sobre la cinta asfáltica entre Las Bandurrias y Centeno y solo se permite el tránsito de vehículos de gran porte. Mientras que en El Trébol la ruta provincial 13 permanece totalmente clausurada al tránsito.

tormenta 3.jpg

En Larguía

“Varias familias perdimos todo. Volaron techos, chapas, tirantes. Ahora hay mamás que necesitan colchones. No hay nada seco. No hay luz, por lo tanto no tenemos agua”, fueron las palabras de Debora, una vecina de Larguía en diálogo con el portal Conectad@s 24/7.

“En el caso mío, arrancó toda la parte de la mitad del comedor. Destruyó todo el techo. Tengo un kiosco ahí. Perdí casi todo. Tenía un kiosquito, me levantó todo. La parte de la pieza, en varios lugares reventaron las ventanas”, agregó.

“Es todo muy desastroso. Vamos a necesitar colaboración, porque no será fácil levantarse otra vez”, finalizó Debora.

Para asistencia en esta localidad las autoridades están colectando ropa y calzado para niños y adultos, colchones, ropa blanco, agua, entre otros elementos.