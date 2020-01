Una empresa de turismo dejó a sus clientes sin los viajes ya pagados

Vecinos de Villa Gobernador Gálvez se desayunaron, a partir de un video difundido por el dueño de una agencia de turismo, de que no podrán realizar los viajes ya abonados. Algunos de los damnificados ya habían contratado el servicio para ir a Camboriú el lunes, y otros tantos son padres de chicos que ya tenían cancelado el viaje de egresados.

Aunque el tema saltó en Villa Gobernador Gálvez, no se descarta que haya numerosos perjudicados de otras ciudades, empezando por Rosario, donde está asentada la firma.

Se trata de la empresa Horizonte Alfa Turismo, ubicada en Pellegrini 1643, que vendió numerosos viajes en la vecina ciudad y cuyo dueño pidió públicamente "perdón" a sus "amigos, familiares y clientes", además de decir que se hace "cargo" si le toca ir preso.

En un video grabado el martes 17 de diciembre pero que trascendió ayer, Juan Carlos Alvarez, responsable de la firma, contó que quería difundir un problema ya informado al Gobierno nacional y a la Municipalidad de Rosario, en las que expresa que tiene una empresa de turismo desde hace más de 10 años con la que desarrollaron la actividad "con total normalidad y satisfacción de nuestros pasajeros". Pero inmediatamente narró que "en los últimos tiempos, los aumentos tarifarios, de costos fijos y las terribles devaluaciones nos colocaron en una situación cada vez más delicada".

El empresario dice en el video que luego de la última devaluación posterior a las Paso sus recursos "disminuyeron terriblemente y nos colocaron en una situación que nos llevó a endeudarnos para darles servicios a las escuelas primarias que debían viajar. Para ello pedimos préstamos a entidades, familiares, amigos, usureros, y también cambiamos cheques".

Esto los llevó, afirma, a una "situación crítica. No nos quedan recursos para nada, y sumado a esto, las ventas, ya deprimidas, se frenaron casi totalmente. Esto se convirtió en un morir un poco todos los días, sin saber si brindar el servicio, cubrir las deudas con los bancos o pagar al personal. Siento que la única solución es un milagro o, como lo pienso cada ves más seguido, ir preso si así corresponde —y me hago cargo ciento por ciento— o terminar con mi vida. Recurro a esta forma de comunicación para pedir perdón a mi familia o a mis amigos y clientes. Muchos de mis amigos son clientes también, siempre actué de buena fe y pueden dar cuenta de ello todos estos años de buenas experiencias. No llegué a tiempo para seguir peleando, estoy destrozado y no sé qué hacer", afirma en el video.

"Sueños frustrados"

Los lamentos del empresario no impidieron que las personas que habían contratado los servicios se movilizaran, porque hay muchos viajes pagados y, como ellos mismos dicen, "sueños frustrados".

Luisa Villanueva tiene una hija en 7ª grado en la escuela Batería Libertad, de Villa Gobernador Gálvez. En diálogo con LaCapital, la mujer contó que había contratado el viaje de egresados de la nena para el año próximo. "Yo pagué la primera cuota, que se llevó el coordinador de la empresa junto con la de otra mamá. Pero nos enteramos de padres que ya tenían pagado el viaje entero. Hubo una madre que lo pagó íntegro porque una abuela le regaló el viaje a la nieta", contó. Y recordó que esta situación " se dio en otras escuelas, como la Nº 124".

Luisa lamentó la situación porque "los padres están haciendo un sacrificio enorme".

Los damnificados intentaron comunicarse con el dueño pero no tuvieron respuesta, como tampoco la obtuvieron del coordinador que se acercó a las escuelas a promocionar los viajes, que eran más baratos que los de otras firmas. "Estamos dando vueltas para encontrar a alguien que nos dé una solución", dijo Villanueva.

Otra mujer, que prefirió guardar su anonimato por la profesión que ejerce, contó que su hija de 18 años estaba por viajar el lunes a Camboriú (Brasil) con el novio. "Era el primer viaje que hacían juntos fuera del país, trabajaron todo el año vendiendo pastas y sándwiches de miga, además de sus propias actividades laborales, para ahorrar y pagarse ese viaje. Cuando el 25 de octubre salió una promoción de Horizonte Alfa, les sugerí que contrataran por esa empresa porque la conocía por las escuelas. En octubre les pagué el viaje con mi tarjeta y en cuotas (56 mil pesos en total) que me las iban a ir pagando. Ahora me voy a hacer cargo yo de la cuota porque siento mucha culpa, ya que fui yo quien les recomendó la empresa. Ellos están desilusionados. Viajaban este lunes.

En el caso de Camboriú, supieron que hubo cinco personas que se quedaron sin viaje, pero esta madre reveló que hay otras que habían contratado paquetes a Punta Cana y Cuba, y hasta hubo una pareja "que pagó 170 mil pesos para un all inclusive en el norte de Brasil".

La mujer comentó que el centro territorial de denuncias que funciona frente a la Plaza a la Madre estaba cerrado. "Yo me acerqué al Ministerio Público de la Acusación, en Rosario, y me dijeron que tiene que están abierto hasta las 20", advirtió, y adelantó que va a hacer la denuncia, aunque "ya nos dijeron que el caso recién tendrá fiscal asignado en febrero".

En cuanto a la cantidad de personas damnificadas, no está cuantificada todavía, pero los testimonios que recogió este diario dan cuenta de que, además de los paquetes a distintos destinos de Brasil, Punta Cana y Cuba, hay al menos dos escuelas que tenían contratado el servicio con la empresa. "Mínimamente, 30 chicos por grado en el viaje de estudio", reveló la mujer consultada, que es docente.