Una diputada apareció en la lista de la Tarjeta Alimentar

La diputada provincial del Frente Progresista Georgina Orciani presentó una denuncia en el Juzgado de Venado Tuerto para que se investigue a todas las esferas que intervinieron en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Tarjeta Alimentar, ya que ella aparece como adjudicataria del último beneficio. Es que del entrecruzamiento de datos entre Ansés y Afip sale el padrón de beneficiarios, donde aparece Orciani, quien lejos está de ameritar una situación económica que indique la necesidad de poseer la tarjeta en cuestión.

Orciani se desempeñó como secretaria en la comuna de Santa Isabel hasta el 10 de diciembre de 2019. Desde ese día es diputada por el Frente Progresista con lo cual su actual sueldo o el anterior que percibía en la comuna la ponen lejos de "padecer" problemas económicos o alimentarios.

La diputada de extracción radical se encontró con la sorpresa cuando revisó la lista de beneficiarios de la Tarjeta Alimentar y se encontró con su propio nombre. La primera medida que tomó ante la indignación que le generó esa situación fue la de hacer su descargo en las redes sociales, y ayer presentó una denuncia penal para investigar el hecho.

La tarjeta Alimentar comenzó a ser distribuida a fines de febrero en la provincia de Santa Fe y es un programa nacional de complemento integral alimentario implementado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dentro del marco del Plan Argentina contra el Hambre.

El destino de la tarjeta es para comprar alimentos en cualquier comercio que facilite el pago electrónico y está destinada a madres o padres con hijos e hijas de hasta 6 años de edad que reciben la AUH. También a embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH.

Ninguno de estos requisitos presenta la diputada radical Orciani y ella misma mostró su malestar por la situación de injusticia. En diálogo con éste diario la legisladora señaló que "ojalá sea un mero error burocrático y que no haya otros casos parecidos al mío porque sería muy injusto para los que realmente necesitan esa tarjeta".

Desde el gobierno nacional sostienen que la implementación es automática a partir del cruce de datos entre Ansés y AUH, por lo que no hace falta realizar ningún trámite para pertenecer a ese padrón de beneficiarios.

"Me acabo de enterar que mi nombre está incluido dentro de los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar. Entiendo que se trata de un error administrativo porque de ninguna manera permitiría acceder a este beneficio. Es más, considero que ha sido una buena medida adoptada por el gobierno nacional para asistir urgentemente a los sectores sociales más vulnerables para hacerle frente a la crisis económica", dijo la legisladora. Y remató: "Mi función pública y mi honor me demandan aclarar este error que esperamos se subsane, mientras tanto en las próximas horas haré la denuncia penal correspondiente, como así también haré uso de las garantías constitucionales que me asisten sobre este hecho'" .

Carlos Walter Barbarich