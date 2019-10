Un perro de raza rottweiler atacó a una nena de nueve años en Capitán Bermúdez y le provocó diversas heridas, por lo que debieron darle 14 puntos de sutura y le injertaron una parte del brazo que el animal le había arrancado. "Estuvo cerca de cortarle la aorta, y ahora la estaría velando", sentenció la madre de la víctima.

Luzmila, de nueve años, fue ferozmente atacada ayer en la esquina de El Chocón y Espora, en Capitán Bermúdez. "Cuando estábamos por cruzar la calle el perro me la agarró de atrás", contó la madre, quien detalló que el rottweiler "le sacó un pedazo de carne, tiene 14 puntos, golpe en la cabeza, raspaduras por todo el cuerpo... No le arrancó el brazo porque Dios no quiso".

"En el hospital de Baigorria me dijeron: te la llevás porque Dios es grande. Porque le podía haber cortado la aorta, estuvo muy cerca; y ahora la estaría velando", le dijo a El Tres TV.

La mujer señaló que el dueño del animal ya tiene "varias denuncias en la comisaría" debido a su ferocidad. Y aseguró que temió por la vida de su hija: "El perro la revoleaba en la esquina como si fuera una muñeca", recordó.