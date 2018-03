Un oficial del Comando Radioeléctrico de Funes rescató esta madrugada a un nene de dos años que se había escapado de su casa en Funes y al momento del hallazgo caminaba descalzo y con poca ropa rodeado de un montón de perros.

El protagonista de la historia es el oficial y jefe de tercio del Comando Radioeléctrico de Funes, Daniel Gudel, quien en diálogo con La Capital contó que "eran alrededor de las 4 de la mañana y me encontraba realizando el control de los móviles. Al llegar as Los Olmos y la garita 6 veo a un nene que caminaba solito acompañado por un montón de perros. A esa hora hacía frío, por eso me llamó la atención que anduviera descalzo y solamente con una remerita y el pañal puestos".

El policía relató que "los perros iban con él, no estaba en actitud agresiva. Así que me acerqué, lo alcé para darle calor y avise al 911".

Tras dar parte de la situación, Gudel subió a su móvil y se trasladó hasta su domicilio: "Yo tengo hijas chiquitas y le puse alguna ropa de ellas porque estaba muy frío. Y de ahí partí al dispensario". Allí, la médica que atendió al nene constató que se encontraba en buen estado de salud.

Fue la misma médica, detalló luego el oficial, quien dio pistas de quién sería la madre: "La chica reconoció al nene y dijo que era paciente del dispensario. Allí mandamos un móvil para buscarla y al llegar me comentó que ella estaba durmiendo en su casa junto a sus otros dos hijitos y que no sabía cómo el nene se podría haber escapado".

Tras ser restituido a su mamá, las actuaciones del caso quedaron en manos de la seccional 23 de Funes, quienes a su vez notificaron de la situación a la secretaría de Niñez de la provincia.

Tras el susto, Gudel comentó que "tengo 39 años y es la primera vez que me pasa algo así. Es una situación complicada y uno piensa cómo hubiera reaccionado si le hubiera pasado algo así. Por suerte salió todo bien".