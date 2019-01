Un parante que estaba siendo utilizada en una obra de Iapos atravesó el parabrisas de un auto y golpeó al conductor. El hecho tuvo lugar esta tarde, alrededor de las 18.30, en la ciudad de Santa Fe.

Según trascendió, el automovilista, que fue identificado como Federico Talin, viajaba solo cuando el pedazo de madera se metió en el habitáculo del vehículo, que salvó su vida de milagro. No obstante, el conductor continuó manejando unos metros y cuando se detuvo fue auxiliado por otros automovilista.

"Iba manejando tranquilo y me cayó el parante de arriba. Me entró por el parabrisas, me dio en la pierna y quedó entre mi cuerpo y la palanca de cambios", relató Talin.

Y continuó: "Como el semáforo estaba en verde, y me sorprendió mucho seguí hasta el estacionamiento del supermercado, y allí me ayudaron a sacar la viga. 20 centímetros más y me rompía la cabeza, tuve suerte".