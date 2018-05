Un mes de prisión para el imputado de disparar a la casa del jefe comunal

Ayer se realizó la audiencia imputativa a Carlos B., acusado de agredir a balazos la casa del jefe comunal de Timbúes, Amaro González. Se dispuso que el agresor esté 30 días en prisión preventiva por tenencia ilegítima de arma de uso civil. Acusado y víctima hablaron en el proceso.

El jefe comunal acudió con su hija, su mujer y parte de gabinete a la audiencia. El fiscal Juan Carlos Ledesma presentó la solicitud, y enfrente estuvo junto a su abogado, Carlos Varela, el comerciante acusado Carlos B.. En la audiencia el juez Carlos Gazza determinó un mes de prisión preventiva.

González expresó al portal IRE, Información Regional que "en la audiencia imputativa se determinó la detención por 30 días de Carlos B., imputado por el delito de amenazas, portación de arma de guerra y posiblemente quien haya sido quien efectuó los disparos en mi domicilio".

Asimismo González contó que "fue todo muy calmo, creo que se obró de todas las partes con responsabilidad. Con respeto a las víctimas, porque es mi familia en su totalidad, cuando nos dirigimos al imputado también. Nunca tuve un problema con este hombre, desconozco por qué llevó adelante el hecho, si es que lo hizo".

Y reafirmó: "No me cabe ninguna duda que fue motivado por un móvil político porque lo manifestó ese día. Los testigos que se sumaron para que se llegue a esta instancia son los que aportaron las palabras del comerciante con respecto a nuestra gestión, de su militancia en el sector del señor Fiorenza, son éstas cosas las que no me dejan dudas de que el móvil fue político".

Ambas partes tuvieron la posibilidad de hablar en la audiencia, sobre la negativa de Carlos B. de haber hecho los disparos. González cuestionó: "Manifestó que no había sido con muy pocas convicciones y un argumento muy débil, pero lo tiene que demostrar la Justicia".

Luego amplió el jefe comunal sobre lo sucedido: "Todos tenemos que reflexionar, marcar los límites a la violencia. Cuando el juez me pidió mi opinión sobre la libertad o la detención pedí la detención para preservarlo a él también. Se va a poder investigar a fondo, porque falta ubicar un vehículo, el allanamiento a otros locales. Si la Justicia determina que es culpable, tendrá la sanción que se merece y si no seguirá la investigación porque esto no puede quedar bajo dudas o sin resolver".

Al culminar, remató: "No sólo atacaron a mi familia, que son la razón de mi vida, sino que atacaron al presidente de la comuna de Timbúes y desde ese lugar a muchos vecinos que me eligieron".

Otro hecho de agresión

A días del ataque a tiros a la casa del jefe comunal de Timbúes, ayer se registró otro hecho de violencia contra un mandatario, en este caso, el intendente de San Genaro, Gastón Marconcini, quien fue víctima de la furia de un empresario local, quien lo insultó y le pegó una trompada minutos después de las 7 cuando el funcionario bajaba de su auto para comenzar su jornada laboral.

Marconcini manifestó que se sorprendió por la actitud del hombre, quien bajó de su camioneta y se dirigió a increparlo y darle un golpe de puño en el rostro. "No me dio tiempo a nada, no me esperaba que me agrediera físicamente. Teníamos casi una relación de amistad, fui su cliente", comentó.

Según supuso Marconcini, el ataque habría sido por una multa de tránsito que le realizaron al agresor, aunque también hay intereses que tienen que ver con la nueva traza de la ruta 34, que será modificada en su actual recorrido. Según se supo Vialidad Nacional, por cuestiones técnicas, haría un desvío y la nueva autopista no pasará por el mismo lugar, perjudicando a empresas y vecinos que tienen allí sus negocios. Uno de ellos —la estación de servicio del cruce de las rutas 34 y 65— es propiedad de quien se enfrentó a Marconcini.

"En la reunión que tuve con el coordinador de Vialidad hablamos sobre el impacto social que podría generar la autopista. Mi deseo es que pase lo más próximo a la ciudad porque nos veríamos perjudicados", dijo el intendente.