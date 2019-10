Un médico empresario está muy molesto

Un importante médico empresario de la ciudad está muy molesto por estos días. Es que por consejos de otros médicos llevó parte de sus inversiones a un supuestamente prestigioso agente de bolsa de calle Santa Fe con el cual habían trabajado sus “abus”. Ese agente del mercado, vinculado con sus abuelos, le sugiere como primera inversión adquirir cheques en la Bolsa de Comercio de una empresa que a los diez días entró en default, por lo cual el primer asesoramiento resultó fallido. Lo peor de la situación es que nadie los atendió ni dio respuestas cuando surgió el reproche al agente de Bolsa. De inmediato, en la city local surgieron algunos interrogantes. ¿Lo legal y el prestigio van de la mano de lo ético? ¿Se han perdido valores o algunos que tienen prestigio lo único que tienen es dinero?

Un gato perdido en la oficina anticorrupción

Un gato apareció ayer en la Oficina Anticorrupción que dirige la polémica referente macrista Laura Alonso y lo publicó en su red social para buscar a sus dueños. El pedido de ayuda de la funcionaria no pasó desapercibido debido a las bromas que adjudican a Mauricio Macri el apodo “gato”. “Atención. Hoy encontramos un gato en la Oficina Anticorrupción. Debe ser de algún vecino. Por favor difundan para que vengan a buscarlo. No está identificado”, publicó Alonso en su cuenta de la red social Twitter. “Es todo un mensaje...”, respondió irónicamente el periodista Gustavo Sylvestre. El humor en las redes sociales continuó y otros usuarios bromearon: “Yo lo conozco, se llama Mauricio y desde las elecciones está perdido”. Finalmente, la historia del gato blanco y gris que apareció en la Oficina Anticorrupción tuvo un final feliz: la mascota resultó pertenecer a una panadería de la zona. Alonso es una de las funcionarias más controvertidas del macrismo. Para que asumiera la conducción de la Oficina Anticorrupción fue necesario un atajo legal, ya que no tenía título de abogada. Durante su gestión en la OA fue criticada por no haber impulsado ninguna acción contra los funcionarios del gobierno. Y días atrás junto al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, fueron citados a declaración indagatoria en la causa que investiga si el otrora funcionario favoreció a la petrolera Shell durante su paso por el Estado y fue encubierto por la titular de la Oficina Anticorrupción.