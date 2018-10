Un libro para que cada santafesino se apropie del Brigadier López

"Un librito pequeño", como lo define su autor, aunque con aspiración enorme: "Hacer que cada santafesino se apropie de un personaje histórico —Estanislao López— que no sólo le da sentido y coherencia al devenir provincial sino a la del país todo", también dice Oscar Martínez, sobre su obra "El Brigadier. Apuntes para una biografía".

Abogado, diputado nacional y provincial, candidato a gobernador e intendente, Martínez es sobre todo un creador inquieto. Su Fundación para la Región Centro prohijó no pocos espacios de debate y estudio y obra impresas. Pero ahora le llegó la hora a su pluma a título individual y en el bicentenario de la asunción de López al gobierno provincial —el 23 de julio de 1818— encontró la excusa.

Pronto a cumplir sus 50 años, Martínez acaba de presentar su libro que, le dijo a La Capital surgió "al advertir que no sólo existe mucho desconocimiento sobre la figura del Brigadier sino que lo que se conoce en general es lo que se ha escrito e instituido por autores que no han podido o no han querido abstraerse de una mirada centralista y porteña" sin que ello importe, aclara, una crítica a los estudiosos locales cuyos aporte "valora significativamente" en cuanto han sido un abrevadero esencial a su obra.

¿Y en qué consiste, precisamente, esta obra? En la que buscó, subraya, alejarse de la tentación de aspirar a convertirse en biógrafo o en agregar un perfil de historiador a su carrera para propiciar en cambio un libro que resultase de lectura "ágil, amena, que invite a familiarizarse con el personaje".

Si la excusa fueron los 200 años de ascenso de López a conductor de los destinos de la provincia, el objetivo de la empresa de Martínez fue el de suministrar a todos en general pero a niños, adolescentes y jóvenes en particular, una herramienta que "no busca hacer popular al Brigadier sino que todos entiendan que sin su accionar no seríamos lo que somos. Sin su aporte a la historia, la democracia argentina con certeza no habría sido esta que es. De este legado es el que nos debemos apropiar no para mirarlo con perspectiva histórica sino para proyectarlo con horizonte de futuro. Si es el hombre más importante de nuestra historia es precisamente por haber sentado estas bases constitutivas de esa identidad federal que trasciende las fronteras santafesinas y, contra viento y marea, se introyectó en todo el territorio argentino".

Una mirada federal

Martínez recuerda que desde su Fundación siempre propició una mirada federal y "eso indefectiblemente" lo "acerca al Brigadier a quien no es casual que lo llamen el Patriarca de la Federación porque fue el arquitecto del federalismo argentino. La Constitución de 1819, que es el resultado de las victorias de López contra Viamonte, Balcarce, Bustos, después de las que trató siempre de aportar a la institucionalización ante el empecinamiento porteño de doblegar al interior. Santa Fe no fue sede de la Constitución por concesión graciosa si no que es producto de que los Pactos Preexistentes fueron todos suscriptos por la provincia de Santa Fe gracias a López".

Aunque anécdotas como la "condición de hijo no reconocido que lleva el apellido de la madre con lo que casi se puede parangonar a la misma historia de Santa Fe que era una provincia que no era reconocida por Buenos Aires, pero que pese a ese origen humilde fue un estadista", o que "se tuvo que casar por poder porque estaba en los preparativos de la batalla de Cepeda" puedan ser mencionadas en el libro, su objetivo es "que los santafesinos tomen conciencia de la dimensión de la figura del Brigadier".

"En nuestras escuelas se enseña la historia que se escribió en Buenos Aires y esa mirada centralista porteña ha hecho estragos", señaló.

Dada la intención de hacer "un libro amable de lectura sencilla", se organizó en capítulos concisos. El primero habla de los aspectos personales del personaje. El segundo cuenta la historia de la confrontación entre Buenos Aires y Santa Fe entre 1810 y 1818 que es cuando se consolida la autonomía provincial. "En este capítulo —señala el autor— contamos algo importante como es el hecho de que Santa Fe no haya sido parte del 9 de Julio en Tucumán sino que años antes había sido protagonista de la independencia que se dictó en el Arroyo de la China (Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde se reunió el Congreso de Oriente o Congreso de los Pueblos Libres compuestos por seis provincias entre ellas Santa Fe y Córdoba) que sin entrar en detalle mina la idea monárquica de dejar el país en manos de un Borbón y el estatuto de López de 1819 la entierra definitivamente porque se constituye en el primer intento de una organización federal, incipientemente democrática y republicana".

El tercer capítulo (son seis en total) ordena cronológicamente las batallas de López. "Que fueron épicas", dice Martínez, donde el Brigadier "tuvo una actuación de coordinación más que de confrontación y, a diferencia de otros personajes de la historia nacional, nunca tuvo rasgos tiránicos".

Concluye con el mismo entusiasmo que "tratamos de hacer un aporte a que se sepa que fue un político realista, que como gobernante protegió la industria y la economía local, que fue severo pero inclusivo con los indios y que tuvo una idea clara del país que prevaleció porque fue muy querido".