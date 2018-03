Un hombre, de 36 años, encontró un bolso con dinero dentro de un banco y se lo devolvió a la dueña, quien quiso recompensarlo, pero él no quiso.

El hecho ocurrió en la vecina localidad de Recreo, en la sucursal del Banco de Santa Fe, donde Sebastián Britoz, de profesión peluquero, en momentos en que iba a ser atendido vio que la mujer que había estado antes que él se había dejado olvidado un bolso en el respaldar de la silla.

El muchacho, tras mirar en el interior del bolso en busca de alguna identificación, salió del banco y empezó a buscarla hasta que la mujer, que se había ido, se dio cuenta que se había olvidado el contenido con el dinero y volvió a la sucursal.

Tras reencontrarse con el contenido del paquete, la mujer (de alrededor de 50 años) quiso recompensar económicamente al joven, quien se negó a recibir retribución alguna.

"Yo estaba esperando mi turno en el banco, cuando la señora que estaba delante mío se fue, luego de que terminaran de atenderla. Y cuando me estaban por llamar a mí, me di cuenta que se había olvidado la cartera en el respaldar de la silla. La agarré, ví que había plata, documentos, un folio, que estaba todo. Primero me asusté por la situación en la que me encontraba y después salí para ver si la veía y justo ella estaba volviendo en un auto", relató Sebastián a Canal 5, por la repercusión que tuvo una situación que para él no sale de lo común.

Sebastián también contó que la mujer le quiso dar plata, pero "le dije que no había necesidad de que me diera dinero. No me gusta agarrar cosas que que no son mías, más allá de que haya tenido el buen gesto de querer recompensarme".