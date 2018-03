Un joven de Casilda murió en un accidente en la ruta 33

Un joven casildense de 37 años murió carbonizado en el interior de su vehículo, tras protagonizar un accidente de tránsito sobre la ruta nacional 33, a unos dos kilómetros del ingreso a la localidad de Sanford.

El fatal siniestro se produjo alrededor de la 4 de la madrugada del sábado, cuando por causas aún no establecidas, un Chevrolet Meriva embistió de atrás a un camión Mercedes Benz que circulaba en el mismo sentido hacia Chabás y tras perder el control terminó sobre una banquina en cercanías del cementerio local y se incendió.

A causa de ello, el conductor del rodado, identificado como Leonardo Palanca y domiciliado en Casilda, perdió su vida aunque se ignora si el deceso se produjo en el acto o causa del incendio.

El camionero no se habría percatado del accidente y siguió su marcha hasta ser identificado y demorado en la comisaría de Bigand, donde habría asegurado no haberse dado cuenta de lo sucedido, por lo que continuó su viaje tras escuchar un fuerte golpe que lo asustó luego de mirar por el espejo retrovisor y no advertir nada extraño.

En el lugar estuvieron trabajando personal policial y bomberos voluntarios de Sanford que, tras extinguir las llamas que devoraron al vehículo, hallaron y rescataron el cuerpo calcinado de su conductor, el que luego fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) de Rosario para su reconocimiento y la correspondiente autopsia.

Homicidio culposo

El chofer del camión, que es oriundo de Villa Cañás aunque su identidad no trascendió, quedó vinculado a la causa que investiga la fiscal titular del Ministerio Público de la Acusación de Casilda, Marianela Luna, y que inicialmente fue caratulada homicidio culposo en accidente de tránsito.

"El conductor del auto estaba en un estado irreconocible y fue derivado al IML de Rosario como NN hasta ser identificado", indicaron a LaCapital fuentes cercanas a la investigación, las que además confirmaron que se trata de la misma persona que se presumía, luego de establecerse el nombre del titular del coche siniestrado a través de la chapa patente encontrada en el lugar del hecho.

Al momento del siniestro las condiciones climáticas eran buenas al igual que el estado de transitabilidad de la ruta, la que permaneció cortada varias horas para llevar adelante las tareas de rescate y periciales de rigor.

El vehículo quedó destruido.