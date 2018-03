Un extraño fenómeno conmociona a San José de la Esquina

Un extraño caso conmociona a San José de la Esquina, una comuna ubicada en el sudoeste provincial.

Pedro Peirone es un vecino de la localidad y todos los días se sube a su chata para ir a trabajar. En el trayecto, a veces suele toparse con estudiantes o trabajadores que le hacen dedo para llegar a su destino.

El lunes por la mañana iba por la ruta 92, a la salida de Arteaga, cuando subió a su camioneta a un joven que le hizo dedo. "El pibe tenía 17 años y con una vestimenta parecida a los que van a la escuela Industrial", recordó Peirone, quien trabaja como reparador de molinos y agregó: "Me pidió que lo bajara en el cruce del cementerio. Apenas desciende de la camioneta siento un olor a quemado espantoso, por eso bajé para ver si había algo prendido fuego". "En ese momento miro y no lo veo más al tipo", dijo. "No se ven pisadas en la tierra, como si nadie se habría bajado de mi camioneta", comentó Pedro.

pisadas.jpg La alfombra, quemada con las huellas del calzado del joven.

Decidió inspeccionar entonces el interior de su camioneta y comprobó que el olor a quemado venía del interior del vehículo. "Subo y me encuentro con la alfombra de goma de la camioneta derretida con la forma de los pies del tipo", afirmó.