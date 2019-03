Sergio Capoccetti es el párroco del hoy Santuario San Francisco Javier, de la localidad costera de San Javier, desde hace 10 años. Pero en el cierre de esta semana fue noticia ya que a través de su perfil de Facebook decidió hacer público un pedido: "Queridos amigos y amigas, ¿alguien puede prestar $5.000 para la parroquia? Devuelvo en 15 días. No llego con mis obligaciones". A

"Mi pedido no fue algo desesperado, ya que tenía esperanzas, pero fue un momento de mover mucho el árbol de golpe, la necesidad era grande y en verdad no llegaba para cubrir los gastos comunes de la parroquia y más si tenés un albañil que te está haciendo un trabajo y los viernes quiere cobrar", dijo el sacerdote en diálogo con UNO de Santa Fe.

"Yo quiero cumplir con todo cuando pido un servicio: ya sea con quien limpia el templo todos los días o la persona que mantiene la casa parroquial y quiero pagarle lo que debo pagarle y en su justo momento".

Fueron muchos los mensajes que recibió y la solución no se hizo esperar. "El senador José Ramón Baucero prometió colaborar a través del Programa de Fortalecimiento Institucional. También una persona conocida de Santa Fe que me llamó y me sorprendió, además de un par de personas de nuestra comunidad que se comprometieron a prestar el dinero. Movimos un poco el árbol y cayeron algunos frutos".

El sacerdote manifestó que utiliza frecuentemente las redes sociales para informar de las actividades parroquiales, los horarios de misa pero también para hacer muchos pedidos, como por ejemplo de medicamentos.

"Hace tres años, cuando estábamos un poco mejor en San Javier, con el uso y los pedidos por redes pudimos darle soluciones habitacionales a la gente. Por ejemplo la historia de la mujer que tuvo a su bebé en el baño de la Terminal, era una familia de aquí y eran ocho personas viviendo en una sola pieza. Gracias al pedido pudimos hacer tres habitaciones más para que pudieran vivir mejor", manifestó.

Capoccetti valoró la utilidad de las redes sociales y destacó que a través de ellas "podés llegar un poco más lejos y por ejemplo vecinos que no son de aquí de San Javier se enteran y también nos brindan su ayuda".