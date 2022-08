Un bebé roldanense será operado a la brevedad en el Hospital de Niños Zona Norte

La mujer recibió un llamado del jefe de cirugía del nosocomio, Horacio Bonavia, quien le informó que en 10 días podrían operarlo.

“Tenia que ir el lunes para que le hagan análisis y un electro, pero como Franchesco está con fiebre desde el viernes y no tolera el Ibuprofeno, el cirujano me dijo que lo lleve ya para allá”, comentó la mamá a minutos de salir hacia el hospital en un vehículo aportado por la Municipalidad de Roldán.

Franchesco en pocos días cumplirá nueve meses. La viene peleando desde que nació porque necesita de una operación para mejorar su calidad de vida. La cirugía es para reconectar su intestino, algo que en Rosario no podían hacer hasta marzo y por eso su madre quería llevarlo a Buenos Aires para acelerar los tiempos. Y al ser de un barrio muy humilde busca ayuda económica. El bebé vive en el barrio Villa Flores, de Roldán, con su madre Malena Carabajal, que tiene 19 años y es primeriza. El nene nació el 5 de diciembre del año pasado, a las 31 semanas y apenas pesaba 1,5 kilogramo. Su mamá fue internada en el Hospital Provincial del Centenario, de Rosario, unos días antes y cuando empezó con dolores debió esperar más de dos horas para ser asistida en preparto. Cuando la trasladaron para dar a luz, los profesionales constataron que Franchesco casi no tenía latidos. “Me llevaron al quirófano de urgencia, apenas nació le hicieron RCP y quedó en sala de neonatología”, relató Malena a La Capital.

“A los cinco días vi que estaba colorado y con la panza hinchada, se lo comuniqué a los profesionales y a las pocas horas me avisaron que debían operarlo de urgencia. En una de las placas había salido que tenía perforado el intestino por una enteritis. Me explicaron que se le había originado por la demora al nacer y eso hizo que no llegara sangre a sus órganos”, contó Malena.

Hoy Franchesco sigue con una ileostomía y no puede permanecer mucho tiempo en su andador o sentado porque se le despega la bolsita de colostomía que debe portar. Necesita ser reconectado para poder tener una vida normal. Su madre comentó que en los efectores públicos de Rosario no están haciendo cirugías programadas, sólo las de urgencia y que le dijeron que debería esperar, al menos hasta marzo.

Días pasados, Malena comenzó a pedir ayuda por las redes sociales para juntar fondos y poder operarlo en el sector privado. A partir de sus publicaciones, recibió el llamado de una mujer que le mencionó la posibilidad de realizar la intervención de reconexión de intestino en el Hospital de Niños Garrahan, en Buenos Aires. “La señora me aseguró que si tengo la posibilidad de viajar y mantenerme allá, es decir con hospedaje y comida, ella me hace todo el papeleo para que lo operen en Buenos Aires”, destacó Malena, y agregó que también la llamaron para ayudarla a que el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, de Rosario, sea quien traslade directamente a Franchesco al Garraham.

Estos llamados dieron a la familia una luz de esperanza para que el niño no deba seguir padeciendo por su condición, que es reversible con la intervención quirúrgica.

Mientras tanto “estamos realizando rifas y bingos para seguir juntando fondos”, dijo su madre. También puso a disposición su número de contacto: 341-7210866 y un CBU con al alias Carabajal.Malena, donde se pueden realizar donaciones.