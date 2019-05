Un auto embistió la vidriera de un local y se metió adentro entero

Un auto se incrustó en la vidriera de una panadería y confitería de Funes y causó estupor entre los empleados que a esa hora estaban en el local. Por un error de la mujer al volante, el vehículo se metió en el interior del negocio astillando los cristales.

El incidente se registró el miércoles, alrededor de las 15.30, en la cafetería Las Vegas, en avenida Fuerza Aérea y Elorza. Por el horario, en el comercio no había clientes, lo que evitó que se registraran heridos. No obstante, el impacto fue espectacular.Una empleada que estaba barriendo el piso fue embestida por el coche y cayó sentada sobre una silla. No sufrió heridas de consideración. La conductora se habría equivocado al poner la marcha. El auto es un Kia último modelo con caja automática y no conocía bien su funcionamiento. En las imágenes se puede ver cómo el vehículo embiste dos veces a una empleada que justo cuando se produce el choque estaba barriendo el piso. El primer golpe la sienta en una silla y el segundo la empuja contra la pared.Pese al fuerte golpe, Miriam, la víctima de la automovilista inexperta, resultó ilesa. No obstante, estaba indignada con la actitud de la conductora, más que nada porque se fue sin siquiera consultar sobre su salud ni disculparse. Según contó, sin bajarse del auto, desencajada, confesó que no entendía qué había pasado. Hablaba a viva voz.

"La señora entró gritando «no sé lo que hice», y volvió a acelerar arriba mío. Me quedé impactada, estuve 40 minutos mientras me atendía la ambulancia y ella en ningún momento se bajó del auto", contó la empleada, de 32 años, al diario digital InfoFunes, y se quejó: "La mujer no se bajó del vehículo ni para preguntar cómo me encontraba".

A los pocos minutos que se registró el incidente llegaron al lugar los hijos de la conductora, quienes "exigían que atendieran a la madre, que en ningún momento se bajó del auto, y sin preguntarme si estaba bien", relató Miriam.