Una docente del Jardín Comunal de Soldini fue separada de su cargo tras ser acusada de maltratar a una nena de sala de 3 años. El comportamiento de la maestra fue registrado por otro empleado de la institución y se viralizó en las redes sociales. El hecho tuvo lugar el pasado 12 de noviembre.

En las imágenes se puede observar cómo la docente agarra bruscamente a la menor, la saca de la sala y la deja sola en el pasillo del jardín. "Listo, te vas. Nenas así no quiero yo", le dice a la nena mientras la lleva hacia la puerta del aula y le recrimina que no quiso juntar sus cosas.

jardin soldini Según trascendió, la maestra en cuestión fue suspendida sin goce de sueldo y se le inició un sumario administrativo. También se hizo la denuncia correspondiente en Fiscalía. Ante esta situación la comuna de Soldini emitió un comunicado a través de su cuenta de la red social Facebook. En el mismo expresa que, a partir de este hecho, se tomaron "todos los recaudos administrativos y judiciales tendientes al esclarecimiento de los hechos".

Además, recomendó que "no se envíen ni reenvíen videos y audios para que no se perjudique la investigación, y se vean involucrados en una situación administrativa y judicial, no sólo para proteger la causa, sino principalmente para preservar la integridad de los niños, niñas y familiares".

Asimismo, informó: "Se deja expresamente aclarado que si surgiere de la investigación otros hechos que sean pasibles de sanciones administrativas, se va a proceder a iniciar el sumario correspondiente.- Por último, aclaró que "cualquier duda al respecto dirigirse al Juzgado de Faltas Comunal, sito en calle Rivadavia 1084 de Soldini".

Embed