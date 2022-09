Tragedia en Arroyo Seco: "No hay que generar alarma en la población"

Es casi imposible no sentir asombro y preocupación ante una noticia tan impactante: este lunes una adolescente de 13 años mató a su hermano de 5. El hecho ocurrió a pocos kilómetros de Rosario, en la localidad de Arroyo Seco, una población de 25 mil habitantes en la que hoy no se habla de otra cosa.

Interviene, además de la Justicia de Menores, la dirección provincial de Salud Mental y la de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.

La Capital habló con el psicólogo y psicoanalista Jaime Fernández Miranda, director de la maestría en Clínica Psicoanalítica con Niños, de la facultad de Psicología de la UNR, quien pidió que el caso se maneje con sumo cuidado, sin estigmatizaciones ni alarmas.

En el mismo sentido también se manifestaron desde las áreas de salud provincial que están trabajando en la contención de la adolescente y su entorno: "Fue un hecho impredecible, y no hay que exponer ni revictimizar a la niña y su familia”, informaron.

Fernández Miranda consideró, además, que dado que esto ocurrió en una población pequeña, donde “todos se conocen”, es aconsejable que haya alguna intervención a nivel comunitario por las implicancias que la situación puede generar entre los vecinos.

“Es algo totalmente inusual, si bien está claro que puede ocurrir y hay hechos _que todos recordamos_ en los que un adolescente atentó contra la vida de pares o familiares, no es algo para nada habitual”.

En ese sentido, pidió a las familias y adultos en general que “eviten sacar conclusiones y que no pongan ahora la mirada en chicos que por alguna razón pueden tener conductas más agresivas o particulares porque se termina pensando que cualquier situación puede derivar en una tragedia como la de Arroyo Seco”.

El riesgo de la estigmatización es enorme. Mucho más después de que se conoció que la adolescente tuvo una “crisis impulsiva” y que puede existir un “trastorno mental subyacente”, según el comunicado del Juzgado de Menores Nº 2, que investiga el hecho.

“La noticia de que una niña, ingresando en la adolescencia, termina con la vida de su hermanito, es chocante, angustiante, y uno comprende que se pueda generar un estado de alerta con los propios hijos, mucho más si alguno tiene un diagnóstico vinculado a la salud mental o es un chico problemático, pero es necesario desactivar eso”, mencionó el psicólogo.

Caza de brujas

“Cuando suceden cosas similares, que generan tanta conmoción, se inicia como una caza de brujas en las que los adultos, sobre todo, empiezan a buscar en el entorno (familiar, escolar) quién o quiénes podrían hacer algo similar. Reitero: es un hecho muy poco frecuente y de ninguna manera significa que niños, niñas o adolescentes con alguna patología mental tengan que cometer un crimen”.

Fernández Miranda agregó: “Es preciso evitar esa idea del loco peligroso o que la patología en salud mental genera asesinos sueltos, porque la mayoría de los hechos en los que un adolescente o niño atenta contra la vida de un par, compañero, familiar o desconocido no hay un diagnóstico de problema psíquico”.

Para el experto, “lo que pasó es muy complejo, tiene muchas aristas y condiciones que desconocemos”, por lo tanto “lo más prudente es no juzgar, no opinar livianamente y no generar un miedo infundado”.

Hermanos

“La relación entre hermanos tiene mucho de ambivalencia. Los hermanos pueden tener alianzas maravillosas, quererse muchísimo y así y todo se generan peleas o situaciones de violencia, eso es así. Sin embargo no se llega a que se produzca un caso aberrante, esos hechos son realmente excepcionales”, señaló.

La culpabilización al equipo de salud que trataba a la adolescente (si es que se confirma que estaba asistida terapéuticamente) también suele ser moneda corriente en estos casos: “Es fácil decir que la culpa es de los profesionales que no la supieron contener. Lamentablemente, a veces, aun cuando todo se hace en forma correcta y profesional las cosas pueden salir mal. Lo que pasa es que lidiar con esa verdad es muy duro para todos”.

El otro punto débil en la cadena de opiniones y críticas que se generan frente a estas situaciones es la familia. “Sucede lo mismo, que muchos crean, por ejemplo, que a mí no me hubiese pasado porque yo hubiese hecho tal o cual cosa, o seguro que en esa familia no cuidaron a sus hijos. Hay que tener mucho cuidado con poner el peso en la madre, el padre. Es tremendo imaginar lo que pueden estar viviendo, y lo que viene”, señaló el psicólogo.