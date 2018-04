Tormenta, accidentes y descontrol generaron caos en rutas de la región A una semana de anunciado el Operativo Cosecha Segura, con la instalación de 12 retenes en distintos puntos de la región más otros cuatro de Vialidad, las rutas de acceso a los puertos del cordón industrial y portuario se convirtió ayer en un pandemonio, con miles de camiones estacionados a la espera de poder ingresar a los puertos, muchos de ellos directamente sobre la calzada.

El problema se vio agravado por algunos accidentes producidos en la A-012 y en la autopista Rosario-Santa Fe, y por la tormenta que se desató durante la madrugada sobre toda la zona, un combo que ralentizó el tránsito.

Desde la madrugada de ayer, miles de camiones se agolparon en larguísimas colas a lo largo de la autopista Rosario Santa Fe, las rutas trasversales se abarrotaron de vehículos pesados, muchos estacionados en doble fila o directamente sobre la calzada, y las esperas en muchos casos se hicieron interminables.

El viernes pasado, los ministros nacionales Patricia Bullrich (Seguridad) y Guillermo Dietrich (Transporte) presentaron en San Lorenzo el Operativo Cosecha Segura, un despliegue conjunto de fuerzas provinciales y nacionales para controlar el tránsito hacia los puertos y contribuir a la seguridad de los camiones, con la reducción de los delitos y los siniestros viales. Doce puestos de control en distintos puntos de la región, dos más en la ruta A-012 y otros dos en Rosario trabajarían, se anunció, en el operativo, que se extenderá hasta septiembre y trabajará, tal cual lo dijo la ministra Bullrich, "en el control del transporte de cargas hacia los 19 puertos involucrados en el plan, que registran 2 millones de ingresos y egresos de y hacia las terminales".

Otra realidad

Pero los anuncios se dieron de narices ante la realidad que vivió ayer la región. Ya de madrugada, y en medio de la fuerte tormenta, el kilómetro 35 de la autopista Rosario-Santa Fe fue escenario de un choque múltiple que involucró a dos camiones y un auto, en jurisdicción de Oliveros. Fue a las 3.20. Un camión de transportaba cerveza volcó, por causas que se trata de establecer, y quedó tumbado sobre el asfalto. Tal cual lo consigna el diario digital Infomás Noticias, el rodado fue impactado por otro y también por un automóvil, que no lograron esquivar al vehículo. Las botellas de cerveza quedaron diseminadas por la calzada, y produjo una reducción en el tránsito.

Horas antes, alrededor de la 1, cuatro camiones protagonizaron otro accidente en la curva de Vicentín con el saldo de dos heridos y la traza bloqueada por el cereal derramado y los vehículos pesados averiados. Esta situación hizo colapsar el tránsito, de por sí altamente congestionado, a quedar paralizado durante horas

"Esto es un caos total", describieron los que pasaban por el lugar, donde los automóviles trataban de avanzar por la banquina cruzándose con otros que tenían la misma intención pero iban en dirección opuesta. Tampoco podía ingresar el transporte público, y los pasajeros del 35/9 debían descender en el puente de la autopista y caminar varios kilómetros hasta el pueblo.

Uno de los camioneros que protagonizó el accidente relató que "estábamos en la cola para entrar en Vicentín, pero como la curva es peraltada, en ese momento se largó el aguacero, y pasaban camiones vacíos por el costado. Hubo otro accidente más adelante donde dos se rozaron y cuando el muchacho lo vio, se corrió y se deslizó por la ruta mojada y yo estaba en el medio".

Otro de los transportistas que participó del choque indicó que "anoche (por la del viernes) caía la lluvia, la ruta estaba sobrecargada. Después del accidente me llevaron en ambulancia al hospital, pero ya estoy bien", decía al mediodía de ayer de nuevo en la ruta junto a su camión.

La parálisis del tránsito que dejó bloqueada y aislada a Ricardone desde la madrugada de ayer se precipitó por el choque múltiple de camiones.

Atrapados

Pero más allá de los accidentes y de la tormenta, la cuestión es que la zona se vio abarrotada de tránsito pesado, algo que especialmente en Ricardone impactó con fuerza, y no parece ser un problema coyuntural ni aislado.

Una mujer que tenía una cirugía de vista programada no pudo llegar hasta Rosario porque, asegura, era tal la congestión que impedía salir del pueblo, el que quedó virtualmente aislado. "Tenía la cirugía programada desde hacía 30 días, pero no pude ir; mi nuera tampoco pudo salir, es desesperante, la cola de camiones atravesaba todo el pueblo. No creo que sea mucho el costo de asfaltar el camino que va detrás del motel. Los camiones invaden todo el pueblo", narró la vecina, identificada como Claudia, a la radio LR Noticias. Y abundó: "Yo quiero salir a las 4 de la mañana y me quedo con el corazón en la boca. No está señalizada la ruta, no sabés dónde está la banquina, ni dónde el asfalto".

Hugo Bruscaglia, responsable la emisora, confirmó en diálogo con LaCapital que el estado de las rutas durante la jornada de ayer fue catastrófico. Incluso, explicó que, tras la tormenta de la madrugada, los camiones directamente se estacionaban sobre la calzada, porque no podían hacerlo en la banquina de tierra. "En Ricardone está el playón de Vicentín de un lado, y el puerto del otro, los camiones sí o sí pasan por el medio del pueblo y no se puede cruzar de un lado al otro de la localidad por la ruta", afirmó.

"En Ricardone estamos de rehén para llegar a San Lorenzo o a la autopista. Esta situación con el tránsito hace rato la venimos denunciando pero todo esto nos desbordó", dijo el presidente comunal de Ricardone, Juan Doria (ver aparte).

Cosecha gruesa, caos vehicular, tormenta y accidentes hicieron un cóctel fatídico para camioneros, automovilistas y vecinos, que piden más controles sobre el tránsito en la región.

