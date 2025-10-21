La Capital | La Región | Timbúes

Tmbúes vivió su jornada del Octubre Rosa con emoción y compromiso

La localidad de Timbúes vivió una jornada cargada de emoción, energía y compromiso con la prevención del cáncer de mama, con el lema "Octubre Rosa"

21 de octubre 2025
Timbúes. A partir de las 18

Timbúes. A partir de las 18, la comunidad se movilizó con remeras rosas en un recorrido acompañado por profesionales de la salud y autoridades locales

Timbúes vivió una jornada cargada de emoción, energía y compromiso con la prevención del cáncer de mama. Bajo el lema “Octubre Rosa”, vecinas y vecinos participaron activamente de una caminata por la concientización que partió desde el Centro de Salud Doctor Eduardo Gerbaix hasta el Parque Urbano Comunal y luego culminó con diferentes actividades.

A partir de las 18, la comunidad se movilizó con remeras rosas en un recorrido acompañado por profesionales de la salud y autoridades locales. Al llegar al parque, la doctora Karina Argañaraz brindó una charla informativa sobre prevención, control temprano y la importancia de los chequeos anuales.

Además, hubo clases abiertas de gimnasia integral, zumba, y body combat, donde grandes y chicos se sumaron a moverse al ritmo de la música. También se disfrutó de la presencia de un musicalizador en vivo.

Vale destacar que el Centro de Salud Docot Eduardo Gerbaix realiza mamografías sin orden médica para mujeres timbuenses, como parte del Programa de Salud Comunal, en el marco del “Octubre Rosa”.

En el complejo Fonavi donde este lunes fue asesinado Maximiliano Gómez, de 20 años, en 2022 y 2023 fueron acribillados cuatro amigos de entre 14 y 16 años
Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

