Timbúes presentó un nuevo mamógrafo ante más de 900 mujeres

El jefe comunal de Timbúes, Amaro González, presentó ante centenares de mujeres el mamógrafo, adquirido en más de 2,5 millones de pesos, y una sala bien equipada en el Centro de Salud, que cuenta con dos profesionales especializadas.

La comisión comunal mostró la sala de mamografía con tecnología de punta, que estará a disposición de todas y se destacó que el servicio será absolutamente gratuito.

González anunció además la ampliación del Centro de Salud, y la aspiración de "poder tener en poco tiempo más un espacio en donde puedan nacer niños timbuenses, que las mamás puedan dar a luz sin trasladarse a otras ciudades".

En el acto estaban además de González, la vicepresidenta Ayelén Cogo, la tesorera, Teresa Hernández, la secretaria de Salud, Silvia Yus y un grupo de colaboradores. Tras la ceremonia, todos se movilizaron al club Timbuenses, donde agrupaciones políticas —que tienen como líder a González— organizaron una cena en honor de más de 900 mujeres que se dieron cita para celebrar la compra del mamógrafo.

El único orador fue el principal invitado por la Agrupación "Mujeres de Negro", González, quién emocionado dijo: "Gracias a Dios podemos tener en Timbúes un equipo de alta tecnología, lo mejor que hay en el mercado para estudiar las mamas de todas las mujeres timbuenses y de quienes requieran el estudio, esto amplifica el servicio de salud".

Se recordó que el 23 de noviembre del 2017 se inauguró la sala de Rayos X, y ahora el mamógrafo. González remarcó: "Esa vez no estábamos de campaña y hoy tampoco, no esperamos el momento de una contienda electoral para inaugurar obras, todos los días trabajamos para hacerlo, lo podemos lograr gracias a todos los que habitan estas tierras que nos acompañaron con su voto y nos ponen en el compromiso de administrar los ingresos de Timbúes de la mejor forma. Pensamos en la vida, tomando recaudos en la prevención, para que no le ocurra nada grave a una mujer. La estadística dice que con el tratamiento del mamógrafo se evitan males mayores".

González no dejó pasar el momento de lucha que viven por la presión de la provincia en pos de una obra, que perjudica económicamente al pueblo. "Estamos en la lucha pacífica, discutiendo en reuniones y en los medios de comunicación, con algo que tiene que ver con defender lo que algún día supimos conseguir, que son esos recursos que nos permite tener este servicio en la salud pública, o en seguridad o en obras pública, tenemos el 100 por ciento de la población con agua potable en los domicilios, y que provienen del Drei que le cobramos a las empresas o con la tasa de mantenimiento que cobramos a los camiones que ingresan a la comuna, todos juntos vamos a resguardar que estos recursos permanezcan en Timbúes, no le vamos a permitir a una empresa o a la provincia que nos despojen de ellos, que nos atropellen", enfatizó.