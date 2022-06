Se detectó distintas estructuras que pueden pertenecer a un fuerte construido en esos años. “Lo que pudimos delimitar y establecer es que la parte que estamos analizando correspondería a una capilla de ese fuerte. Seguramente habrá otros espacios que vamos a ir investigando porque el fuerte no era sólo eso. Había ranchos, una especie de plaza. Todo eso funcionaba como un pequeño poblado y con el fuerte como edificio central y dominante del paisaje”, dijo la antropóloga Mariela Gallego.

Para realizar titánica tarea, un grupo de antropólogos e ingenieros de la Universidad Nacional de Rosario participaron del proyecto que contó con apoyo de la provincia de Santa Fe. La antropóloga venadense, Mariela Gallego, participó junto a un grupo de investigadores entre los que se encontraban Germán Giordano Porati y María Belén Molinengo por el Museo Gallardo, Juan David Avila, Morena Vélez Pérez y Facundo Victorio por la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario (UNR). Pero hubo muchas más personas vinculadas al proyecto.

Para darle un marco más acorde a los tiempos que corren, el documentalista aficionado de Melincué, Armando Senese realizó filmaciones durante los cuatro días que duró el proyecto. Desde el 22 de junio hasta el domingo 26 incluido, los investigadores se encargaron de realizar los trabajos de campo que luego volcarán en un informe final sobre lo hallado en esa zona de la laguna de Melincué. Todo ello quedó plasmado en las filmaciones de Senese.

La idea de Senese es hacer un documental del proyecto en cuestión; “Entornos a Melincué”. Para ello utilizó drones, cámaras fotográficas y filmadoras. “Quiero que todo quede registrado. Esto surgió por un pedido que me hicieron desde la UNR. Para mí fue una experiencia muy gratificante con la cual aprendió muchas cosas que desconocía y que son muy interesantes”.

image.png "Entornos a Melincué" fue registrado por el documentalista aficionado melincuense, Armando Senese.

Inicio de la investigación

Todo surgió porque desde el año 2013 el vecino de Melincué, Raúl Corti, informaba a las distintas autoridades comunales o a algunos de los investigadores que venían trabajando sobre la laguna que en esa zona había restos arqueológicos. Al menos eso creía Corti quien finalmente tenía razón ya que en principio lo que se halló fue un fuerte construido para protegerse de los malones. Además se hallaron muchos restos arqueológicos de importancia para la investigación.

La zona en cuestión está en lo que fueron los antiguos balnearios de los clubes Peñarol y Atlético. Ambos de Elortondo. Justamente está en el límite de los dos distritos, Melincué y Elortondo aunque pertenece a la jurisdicción de Melincué. Allí en la década del 70 había un coqueto barrio residencial con casas que en aquellos años eran muy lujosas y a pocos metros de una de las costas de la laguna de Melincué.

image.png Decenas de investigadores y colaboradores participaron del proyecto "Entornos a Melincué".

“Entornos a Melincué”, busca desentrañar la construcción de pasados y su importancia histórica desde la laguna de Melincué y fue impulsado por el gobierno de Santa Fe. El objetivo fue cumplido por el momento y fue el de explorar la zona lindante a la laguna de Melincué en pos de lograr el reconocimiento de sitios arqueológicos e históricos de importancia patrimonial.

La antropóloga Mariela Gallego, Germán Porati y Belén Molinengo, entre otros, destacaron que esta primera etapa está concluida. “Pero eso no quiere decir que no volvamos a al lugar y que no sigamos en otro momento con la investigación”. Hoy por la tarde la ardua tarea fue la de tapar los pozos que se hicieron para desenterrar objetos arqueológicos del pasado que seguramente esconderán más de un misterio.

image.png Las excavaciones realizadas en Melincué desde el 22 hasta el 26 de junio fueron tapadas por los colaboradores del proyecto "Entornos a Melincué".