Tensa situación por el reclamo de sueldos en un psiquiátrico de Carlos Pellegrini

Los trabajadores del Sanatorio Psiquiátrico de Carlos Pellegrini atraviesan una dura crisis por el retraso en el pago de haberes de empleados y cuerpo de profesionales de la institución. La situación trascendió a partir de la exposición de carteles en el perímetro de la entidad, emplazada en el acceso a esa localidad del departamento San Martín, en el que escribieron mensajes dirigidos a la administración del nosocomio. En una acción que refleja la desesperación de los trabajadores ventilaron la situación mediante un cartel frente a la institución. Se les adeuda sueldos y el aguinaldo correspondiente a la mitad de año.

Una de las delegadas del sindicato que agrupa a las trabajadoras del psiquiátrico, Fabiana Bejarano, contó a Portal Pellegrinense que “están adeudando sueldos, y ya no podemos aguantar más. La última vez que nos pagaron fue en septiembre, cuando abonaron medio mes. Nos falta cobrar el medio aguinaldo de julio, el bono de cinco mil pesos, medio salario de septiembre, el de octubre y ya casi termina noviembre y seguimos sin ninguna respuesta firme”, relató angustiada y detalló que “en la Secretaría de Trabajo se firmó un acuerdo en septiembre, con un compromiso de pago que no se cumplió porque no nos pagaron como nos habían prometido. Es por eso que no podemos soportar más, tenemos una angustia enorme, mucha tristeza y desesperación. Pero igual todos los días vamos a trabajar, se cumple con la tarea como siempre y los pacientes están bien atendidos”.

Una trabajadora dijo con las lágrimas contenidas que “cuidamos nuestra fuente de trabajo, es lo único que tenemos. La mayoría somos mujeres que estamos solas, que somos el sostén de nuestras casas y tenemos hijos; la mayoría alquilamos. Y cómo se hace. Hay que pagar comida, servicios, la luz, el gas, el alquiler. Es imposible de verdad, muchas no tienen nada para darle de comer a los hijos esta noche por ejemplo. Estamos en una situación desesperante”.

La planta de personal del nosocomio es de 42 empleadas, más los profesionales. En total suman alrededor de 60 personas a las cuales se les adeuda una importante monto de dinero de sueldos. “Nos dicen que como Pami no les paga, ellos no pueden pagar a los empleados. Supuestamente depende todo de Pami. Pero hace poco vinieron unos inversores de Rosario a ver el psiquiátrico, porque desde la administración dicen que no dan más y lo primero que dijeron era que había mucho personal. Están analizando, supuestamente. Tenemos una duda constante, no sabemos qué pensar ni si nos dicen la verdad”, indicó Bejarano, para graficar la incertidumbre laboral por la que están atravesando.

“Estamos muy mal, tenemos mucho que pagar, no tenemos para la comida de nuestros hijos, nuestra cabeza no da más. No sabemos para donde agarrar. Este miércoles desde el sindicato nos invitaron a un congreso, pero le dijimos que no porque no estamos bien, no podemos terminar y sentarnos a comer invitadas por el sindicato porque en nuestras casas nuestros hijos no tienen qué comer. Estamos todas mal, sólo resta esperar que nos paguen, rezamos para que eso pase”, finalizó su compañera.