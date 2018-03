Un juez en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rufino fue suspendido para ejercer el cargo hasta el martes próximo por no vivir en la localidad donde ejerce su función de juez. Se trata de Luis Alberto Cignoli, oriundo de Firmat, quien todos los días viajaba desde esa ciudad hasta Rufino; un trayecto de más de 160 kilómetros. El senador del departamento General López, (el radical) Lisandro Enrico, fue quien denunció esa situación "irregular" y fue la corte santafesina quien lo suspendió por 5 días hábiles y conminó a radicarse en Rufino.

Enrico, quien hace alrededor de 2 años hizo llegar a la Corte su malestar por la no radicación de Cignoli en Rufino tal como lo establece la ley, fue el denunciante y dijo al matutino El Informe que "en 2013 nos convocó el entonces intendente Gustavo Dehesa, a pedido del Colegio de Abogados, cuyos representantes plantearon que el juez civil no vivía en la ciudad y viajaba periódicamente 160 kilómetros y eso generaba un retraso y falta de presencia constante del magistrado. Lo que debemos aclarar es que la Constitución santafesina establece que los jueces deben vivir en el lugar donde prestan su servicio".

Tras esa situación, y con el amplio apoyo de los abogados y de la propia dirigencia política, Cignoli apeló esa resolución y la medida quedó en suspenso luego que Cignoli apeló el dictamen.

Lo cierto es que desde el pasado martes y hasta el próximo Cignoli, fue suspendido de sus funciones por infringir la legislación que establece que jueces y fiscales deben residir en la localidad donde desempeñan sus tareas, a la vez que lo conminó a radicarse en la misma. O sea que deberá radicarse en la localidad de Rufino cuanto antes. "Gana lo suficiente como para poder alquilarse un ranchito", ironizó un conocido abogado venadense vinculado a la política.

El senador explicó que es muy difícil que las personas que no son de Rufino y deban ejercer el trabajo judicial en esa ciudad lo hagan con gusto. No obstante aclaró que "si hay alguien a quien le interesa ejercer la magistratura tiene que comprometerse con el lugar. Por ejemplo el defensor y el fiscal de Rufino son de Venado Tuerto y sin embargo tienen sus casas en Rufino, y si bien deben viajar a Venado, tienen más presencia en la ciudad y eso es algo que los vecinos valoran y piden".

No puede ser

Para Enrico, "Cignoli no puede viajar todos los días de Firmat a Rufino, por la ruta 33, con todos los problemas que sabemos ocasiona, y que entendemos le resta calidad al trabajo del juez. Este es un tema al que hay que ponerle fin. No queda en una suspensión de cinco días. Los rufinenses merecen un servicio de calidad. Supongo que la Corte Suprema tomará medidas para que todos los jueces cumplan con la ley, porque (Cignoli) no es el único que no vive donde presta servicios. De hecho habría un juez de Cámara que se fue a vivir a Rosario y eso es algo que no puede ser".