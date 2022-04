Suspenden la vigésima edición de Fespal por falta de apoyo financiero

La tradicional muestra de producciones alternativas estaba prevista desarrollarse del 13 al 15 de mayo, pero los organizadores dieron marcha atrás al no encontrar el respaldo que esperaban de la provincia. "Nos sentimos marginados", dijo el jefe comunal Lucas Lesgart

Retiran de la venta un pescado no apto para el consumo de una feria en plaza López

Al menos así lo comunicó la Asociación Civil Fespal que tiene a cargo la organización del tradicional y popular evento chabasense que volverá a quedar trunco tras las expectativas que había generado su anunciado y ahora frustrado retorno.

“Desde el Ministerio de Producción provincial nos prometieron un aporte de ocho millones de pesos y finalmente confirmaron tres millones, lo que no solo nos sorprendió sino que fue determinante para tomar la decisión de suspender la feria”, explicó a La Capital el jefe comunal y presidente del comité organizador de Fespal, Lucas Lesgart.

Y en esa misma línea sostuvo que “se trata de un monto insuficiente que está muy por debajo de lo que históricamente destinó la provincia para la realización de Fespal y que representaba entre un 60 y 70 por ciento de los costos”.

“Lo presupuestado para esta edición _precisó_ sumaba alrededor de 14 millones de pesos, por lo que la historia hubiese sido otra si la provincia aportaba los ocho millones de pesos que esperábamos recibir a partir del compromiso asumido por representantes del gobierno en el marco de las gestiones que llevamos adelante para conseguir recursos”.

“Lamentablemente _agregó_ eso no sucedió y terminaron confirmándonos una suma de dinero que dista mucho de lo acordado, razón por la cual no tuvimos más opción que dar marcha atrás cuando faltaba poco más de un mes para la fecha de realización”.

“No pienso hipotecar la comuna para hacer la feria”, advirtió el mandatario chabasense tras sostener que “por más que tengamos recursos propios no podemos afectarlos a otro destino que no sea cumplir con compromisos y responsabilidades ya asumidas”.

Lesgart no ocultó su malestar al sostener que “nos sentimos marginados al no contar con apoyo financiero para poder llevar adelante un acontecimiento tan importante tanto para los emprendedores como para la comunidad de Chabás, especialmente sus instituciones que ante lo ocurrido verán frustrada la posibilidad de generar recursos explotando el patio de comidas”.

Asimismo, señaló que “varios expositores ya habían reservado e incluso pagado el alquiler de stand, por lo que le reintegraremos el dinero. Es una pena tener que suspender nuevamente la feria que primero se vio afectada por la pandemia y ahora por el poco acompañamiento provincial, a pesar de lo que representa la feria para nuestra localidad y la región”.

Fespal surgió en plena crisis de 2001 como una alternativa para fomentar el desarrollo de emprendimientos productivos con la vista puesta en la generación de ingresos y posibilidades de trabajo. Con el correr del tiempo se fue consolidando al punto de convertir a Chabás en capital nacional de las producciones alternativas.

La última edición fue desarrollada en 2019 con total éxito. Miles de personas visitaron la muestra que, entre otros atractivos, se caracterizó por tener una amplia oferta de productos, especialmente artesanales, a buenos precios, además de variados espectáculos gratuitos pata toda la familia.