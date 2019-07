Un episodio tan extraño como inusual se produjo en Arequito al ser suspendido el velatorio de una anciana cuyo cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal de la ciudad de Rosario para ser sometido a una autopsia tendiente a determinar las causas de su dudosa muerte.

La medida sobrevino tras una denuncia por el presunto delito de mala praxis impulsada por la dirección del Samco donde la mujer, de 92 años, murió anteayer por razones que ahora son investigados.

Aunque no surgieron mayores detalles del sorprendente suceso se supo que tuvo lugar poco después de iniciado el velorio donde al parecer ya estaban presentes familiares y amigos de la difunta para darle su último adiós.

Sin embargo una decisión judicial terminó modificando la previsto al disponer una necropsia que permitirá despejar dudas sobre las razones del funesto y confuso desenlace que, tal vez, no hubiese causado tanto impacto en la comunidad si no fuera por las circunstancias en que se llevó adelante la medida.

Aunque no fue confirmada todas las versiones periodísticas indican que causó asombro a propios y extraños la irrupción de personal policial para cumplimentar la orden proveniente de Fiscalía de Casilda donde se sustancian la causa.

También se supo que la denuncia fue presentada por el director del efector público arequitense, Ricardo Salazar, aunque sin trascender mayores detalles del planteo realizado con la finalidad de que se investigue el caso.

Determinar si hubo impericia

La investigación iniciada por el fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación de Casilda, Emiliano Ehret, apunta a determinar si existió o no negligencia o impericia médica en la muerte de la anciana.

Lo ocurrido se asemeja a un hecho sucedido hace un año cuando también estuvo bajo el tapete el Samco de Arequito por la muerte Milena Sánchez, la adolescente de 14 años que aparentemente no recibió atención adecuado en ese establecimiento y, finalmente, falleció en el Hospital San Carlos de Casilda, como dio cuenta oportunamente La Capital.

Familiares de la chica denunciaron lo sucedido, pero todavía no encontraron respuestas aunque la causa judicial sigue su curso. El fatal desenlace ocurrido en junio de 2018 generó una fuerte indignación en la comunidad arequitense y además de la intervención de la Justicia hizo que el Ministerio de Salud provincial realice una investigación sumarial en torno a la actuación de los profesionales intervinientes a fin de determinar diversas responsabilidades.

Los tres médicos sospechados fueron por entonces separados y remplazados preventivamente por otros colegas aunque la Justicia todavía no dilucidó si se trató o no de un caso de negligencia o mala praxis como sostiene la familia de Milena, que aun espera una respuesta. Es que los profesionales que la atendieron no advirtieron cuando la examinaron, en distintas oportunidades, el cuadro de salud que tenía y derivó finalmente en su muerte luego de ser traslada en un remís al nosocomio de Casilda donde al ingresar le detectaron, estudios mediante, una peritonitis aguda que no logró superar luego de haber sido dos veces intervenida quirúrgicamente.