Luego de ser absuelto por el tribunal que lo juzgó por la muerte y desaparición de Paula Perassi, esta noche el empresario y examante de la joven Gabriel Strumia se refirió a la situación, dijo que lo "trataron como un asesino, como una basura", ratificó que es "inocente" y aseguró que no sabía que Paula estuviese embarazada. También subrayó que "(Alberto) Perassi también destruyó varias familias".

"Me trataron como un asesino, pero de todo lo que me acusaron no hice nada", aseguró Strumia, el hombre que tenía una relación con Paula Perassi en momentos en que desapareció.

"No, no sabía, nunca supe, nunca me dijo nada", señaló respecto a si sabía si Paula estaba embarazada, al tiempo que sostuvo entender el "sufrimiento que tiene (Alberto) Perassi, pero él también destruyó un montón de familias".

"Yo soy inocente, porque no hice nada. Sí, yo salí con la hija de él (por Perassi), pero de todo lo que dijeron no hice nada. Me trataron como un asesino, como una basura". aseguró esta noche Strumia en diálogo con Canal 3.

