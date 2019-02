El gobierno de la provincia informó hoy que no tiene participación alguna con las modificaciones anunciadas por los organizadores y Prefectura en el recorrido del Maratón Santa Fe-Coronda, que se realizará mañana.

Prefectura no autorizó la competencia hasta Coronda porque no se puede garantizar la seguridad de los nadadores. En cambio, la prueba se realizará en un circuito boyado en la zona del puerto. Los competidores deberán nadar 15 kilómetros y la carrera tendrá una duración estimada de 3 horas.

Esto fue una decisión que tomó el comité organizador de la maratón ante la no autorización por parte de Prefectura Naval del recorrido original (punto a punto, Santa Fe-Coronda).

Es también el Comité Organizador el que establece un nuevo recorrido, sin la participación del gobierno provincial en la determinación del mismo.

El motivo de la modificación del recorrido obedece a una decisión de Prefectura Naval que, por la altura del río, no autorizó la realización de la tradicional carrera, ya que no puede garantizarse la seguridad de los nadadores. Precisamente por ese motivo es que no se puede trasladar a otro día, como ocurrió en anteriores oportunidades que se suspendió por condiciones climáticas adversas, puesto que el lunes la altura del río no va a variar lo suficiente como para que la competencia pueda realizarse.