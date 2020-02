Sólo el 31% de los funenses pagó la TGI

Sólo el 31 por ciento de la población de Funes abonó en enero la tasa general de inmuebles (TGI), razón por la cual el Departamento Legales del municipio comenzará con las intimaciones correspondientes.

“Es imposible poner la ciudad en funcionamiento si los vecinos no pagan la TGI. Si con la baja recaudación que tenemos no alcanza ni para pagar los sueldos, mucho menos va a alcanzar para llevar a cabo las obras pendientes o proyectos futuros. No puedo estar pidiéndole siempre ayuda al gobernador Omar Perotti para sacar adelante la ciudad, los vecinos deben cumplir con su parte, si no, es imposible”, manifestó el intendente Rolvider Santacroce.

A pesar de la “histórica deuda heredada” y de la baja recaudación, la actual gestión “continúa pagando los sueldos del personal de planta y contratados, restando sólo un 20 por ciento de noviembre (cuando estaba el gobierno anterior)para estar al día”, consignaron las autoridades.

El Ejecutivo ya saldó “el ciento por ciento de los sueldos de diciembre y el aguinaldo de todos los empleados, además de retomar la prestación de todos los servicios para los vecinos y las obras que estaban detenidas”, recordó Santacroce.