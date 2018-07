El jefe de Zona Bajo Paraná de Prefectura, Fernando Santucci, comentó a LaCapital que "se continuó ayer con una intensa tarea en el río y las islas sobre la zona de Pueblo Esther para hallar a los cuatro jóvenes que naufragaron y desaparecieron en el Paraná, pero que aún no se logró encontrar a ninguno". Asimismo informó a este diario que "se está extendiendo la búsqueda por el río hacia el sur de la provincia y que el fin de semana se utilizaron varias naves, entre ellas un helicóptero, en el rastrillaje aéreo".

Además Santucci comentó que ayer también "se volvió a emplear un dron en la zona de islas para realizar la búsqueda de los desaparecidos, pero sin éxito".

Asimismo reflexionó respecto de los días que han pasado sin hallar los cuerpos que "esto no es matemático, puede ser que alguno esté enganchado en el fondo del río, pero no parece lógico que estén así los cuatro, por el relato de los sobrevivientes ellos saltaron de la embarcación, no quedaron atrapados en ella. Confío que en breve van a aparecer".

Pese al mal tiempo en la semana pasada, con niebla, lluvia y frío, la búsqueda no cesó. El fin de semana, ya con mejores condiciones climáticas, se intensificó. El rastrillaje por agua y aéreo comprendió en los últimos días, además de utilizar embarcaciones y buzos tácticos, el apoyo de helicópteros y drones. Mientras, en la costa de Pueblo Esther siguen apostados algunos amigos y familiares de los desaparecidos, quienes son contenidos por un equipo de especialistas del Ministerio de Salud, Protección Civil, Samco Pueblo Esther y Alvarez.

La comuna de Pueblo Esther instaló una carpa cerrada y un baño químico para brindar reparo a las personas que trabajan en la búsqueda y para los familiares que esperan novedades a la vera del río sobre la bajada Colacho.

A nueve días de la búsqueda, Joel De Genaro, intendente de Alvarez —localidad de donde son tres de los cuatro desaparecidos— aseguró a varios medios que, pese a los esfuerzos realizados, los resultados son negativos, pero que "la búsqueda sigue por decisión de las autoridades con apoyo de la provincia y la Nación", y detalló que "el fin de semana el rastrillaje se intensificó desde el kilómetro 403 —punto del accidente cercano a Pueblo Esther— y por un radio de 103 kilómetros. Como hace mucho frío en caso de que los cuerpos estén sumergidos cuesta que salgan a flote".

Carlos Pulvirenti