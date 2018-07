Sigue firme el programa de acceso a la tierra

Con el fuerte propósito de seguir paliando el déficit de acceso a la tierra, la comuna de Pavón informó que sigue trabajando en barrio Rincón de Pavón, en un programa exclusivo para vecinos de esa localidad. "Ya se adjudicaron 55 terrenos, tenemos 90 en proceso y otros 140 que estamos preparando para el año que viene", detalló el jefe comunal, José López.

Y amplió: "En nuestra zona, con los valores promedio que se manejan ahora, es muy difícil que los trabajadores puedan comprar un terreno. Y con este programa logramos que puedan acceder tanto aquellos que tienen trabajo formal como aquellos que no, haciendo realidad el sueño de muchas familias que durante generaciones vienen postergando el sueño del techo propio".

Con terrenos de 10 por 30 metros (100 mil pesos) y de 10 por 40 (126 mil pesos), recordó que la inscripción sigue abierta, y que hay 120 familias en lista de espera. "Pese a que nuestra comunidad es relativamente pequeña, los números muestran la magnitud del déficit que existe en esta materia", remarcó López, al tiempo que resaltó las bonanzas del programa, que "prevé un pago inicial del 20 por ciento del valor total y el resto se abona en 48 cuotas".

Al respecto, explicó que "el financiamiento no lo hace la comuna sino la Mutual Empalme Central, radicada en Empalme Villa Constitución, pero con una cláusula para que el terreno no se puede rematar. Y si hay uno que no se pudo pagar, vuelve al circuito de la comuna para ser nuevamente otorgado. De esta manera logramos una triangulación que permite el pago en cuotas.

En cuanto a los servicios necesarios para el barrio, López relató que "los que hemos adjudicando tienen estabilizado, cordón cuneta y gas natural. Ahora hicimos un convenio con EPE por la red de baja tensión, donde la empresa aporta los materiales y la comuna la mano de obra, para llevar iluminación".