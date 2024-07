Sigue el misterio en torno a un jubilado que fue de caza a un campo y está desaparecido

Qué dice la familia

La familia de Fabiani está convencida de que la policía de Entre Ríos oculta algo relacionado con la desaparición del hombre. Sus integrantes explican que una cámara de seguridad registra a las 0.30 del día que desapareció a un patrullero de la policía rural entrerriana que ingresa a la zona donde había sido visto por última vez y tardó 40 minutos en salir. Y eso les genera sospechas.

"Es llamativo que para hacer un recorrido de 15 o 20 minutos la camioneta policial haya demorado 40 minutos", dijo en su momento un yerno del hombre desaparecido.

Marina, una de las hijas de Fabiani, expresó: "Lo buscaron por todos lados, pero es como si se lo hubiese tragado la tierra. Los perros siguieron el rastro por algunos metros pero después se esfuma, en el mismo camino. Estaba perdido y seguramente no se metió nuevamente al monte".

Con el gobernador de Entre Ríos

Tras exigir avances en la investigación y el apartamiento de la policía provincial, la familia de Fabiani informó que será recibida por el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio y por el ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia.

El encuentro será este jueves al mediodía y asistirán la esposa del jubilado junto con las hermanas del hombre, Melisa y María Inés. La idea es analizar la situación y plantear una serie de demandas en torno a la búsqueda y la investigación.

En este sentido, la familia reiteró su cuestionamiento a la división de Abigeato de la policía entrerriana y hacia un vecino de la zona, el dueño de un campo lindero al lugar donde desapareció que ese día corrió a un cazador en la oscuridad de la noche.

“En la brigada Abigeato hubo mentiras desde el primer día. Yo el miércoles estuve con una persona de los que había acudido al llamado y en cinco minutos mintió dos veces a un jefe de la policía”, dijo un miembro de la familia Fabiani.

Y acotó: “No podemos culpar a nadie hasta que no tengamos las pruebas suficientes, pero por lógica, tenemos que desconfiar de la última persona que lo vio: el dueño del campo y la Brigada, porque él dice que fue hasta la calle, no sabemos si fue o no hasta la calle, y si fue hasta la calle desconfiamos de Abigeato”.