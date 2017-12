Sergio Busquet asumió como jefe comunal de Chovet

Luego de una serie de desaguisados el sábado, pasadas las 20, Sergio Busquet asumió como nuevo jefe comunal de la localidad de Chovet, en un acto donde estuvo rodeado de vecinos, familiares, amigos y autoridades. Las actividades se desarrollaron en las nuevas instalaciones de la Casa de la Cultura.

El día anterior el saliente ex mandatario, Esteban Bogdanich, hizo el traspaso del mando en el mismo lugar, aunque Busquet no participó por considerar que era un acto político.

Busquet, estará acompañado durante el período 2017-2019 por el vice Iván Altobello; el tesorero Livio Rafaelli; la secretaria Candela Sánchez; y la vocal Dora Jaksic. Como contralores de cuentas, lo harán Denis Savid; Sonia Willi, y David De Gregorio.

Polémica

El viernes por la noche, Bogdanich inauguró la sala cultural y aprovecho la ocasión para programar la entrega de mando al flamante presidente comunal Busquet. Pero éste finalmente desistió de ir por considerar que era una movida política de Bogdanich, además de sostener en el programa radial venadense "Tardes picantes" que no había sido invitado formalmente.

En cambio Bogdanich sostuvo que "un día antes del acto charlé personalmente con Busquet y le dije del acto. Me llama la atención que diga que no lo invité cuando estuvimos hablando de la inauguración de la Casa de la Cultura comunal y del traspaso del mando". Sin embargo Busquet sostuvo que no fue invitado formalmente además de tener la convicción que ese era un acto político del sector de Bogdanich.

Busquet es el primer presidente comunal de extracción radical en Chovet desde 1983 ya que los anteriores mandatarios fueron Alfredo Calatraba, Lorenzo Vaquero y Bogdanich todos de extracción peronista. Entre 1997 y 2003, Chovet fue comandado por Aníbal Ianni que tuvo un pasado peronista, pero fue presidente comunal por la Alianza Santafesina de la mano del Frepaso.

Presente y futuro

El flamante jefe político del pueblo dijo al asumir que éste fue un acto de suma importancia, donde "prevaleció la democracia". Busquet destacó el compromiso y la responsabilidad de trabajar por el presente y sobre todo por el futuro de Chovet.

"Quiero agradecerles a todos los miembros de la comisión comunal y a los integrantes de la lista por haberme acompañado a asumir este gran desafío. Además quiero dar la bienvenida a Dora Jaksic y David De Gregorio e invitarlos a trabajar codo a codo por el bienestar de nuestro pueblo", destacó.

En este orden, aseguró que va a apoyar y acompañar en todas las actividades a las instituciones de la localidad e invitó a los productores agropecuarios y a las industrias "a seguir fomentando el desarrollo comercial de nuestro pueblo". También hizo extensiva la invitación a todo el personal comunal y la comisión de trabajar para "poner a Chovet de pie".

"Tenemos la obligación y la responsabilidad de darle marcha al Estado local que estuvo sin girar por años. Debemos lograr ser nuevamente el Jardín del Departamento, como se lo llamaba años atrás", graficó.

Finalmente, agradeció especialmente a su familia, señora, hijos, hermanos y padres, por el acompañamiento a lo largo de todo este tiempo. "Y por incentivarme a asumir este desafío en pos de la prosperidad y crecimiento de nuestro pueblo. Y a todos ustedes por la presencia", completó.