Una mujer murió y otras dos personas —entre ellas un menor— resultaron ayer con heridas de distinta consideración cuando una camioneta que se desplazaba por la autopista Rosario-Buenos Aires quedó sin control y volcó. En la ruta 11, cerca de Sauce Viejo, ayer a la tarde noche dos motociclistas impactaron contra un camión y fallecieron en el acto. En tanto el sábado un automóvil despistó y fallecieron tres personas cuando el vehículo terminó sumergido en un zanjón en la ruta 45 en la provincia de Entre Ríos.

En el hecho ocurrido en la autopista a Buenos Aires, aproximadamente a las tres de la madrugada de ayer, en el kilómetro 275 de la doble traza, a la altura de Pueblo Esther, fue producto de un vuelco. El conductor de una pick up Ford Ranger gris, que viajaba con su esposa y su hijo, perdió el control del rodado y tumbó.

Como consecuencia del siniestro, cuyas causas son motivo de investigación, perdió la vida Sandra Pereyra, de 48 años de edad, quien viajaba en el asiento del acompañante. La mujer falleció por los politraumatismos sufridos.

Según los primeros indicios, no se hallaron rastros de intervención o participación de otros vehículos, tal cual lo indicaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Aunque no fue confirmado oficialmente, trascendió que el cuerpo de Pereyra habría salido despedido de la camioneta. La pick up quedó en el cantero central de la autopista a Buenos Aires.

En el lugar se hicieron presentes personal de la Policía de Seguridad Vial, Comando Radioeléctrico y Bomberos Voluntarios. Se dio aviso a la Fiscal Valeria Piazza, de la Unidad de Homicidios Culposos, quien comisionó gabinete criminalistico de la Policía de Investigaciones, ordenó planimetría, pericias fotográficas y la toma de declaraciones a posibles testigos, informaron desde el MPA.

En relación al conductor de la camioneta, Jhon R. —no trascendió la edad— sufrió traumatismos múltiples, mientras que su hijo, Jhon R., de 17 años, tuvo una fractura en uno se sus brazos. Ambos fueron derivados al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez de la ciudad de Rosario.

Asimismo se informó que el cuerpo de la víctima fatal fue enviado al Instituto Médico Legal rosarino para la autopsia.

Impacto fatal

En la ruta 11, cerca de Sauce Viejo, en el kilómetro 440, un hombre y una mujer que viajaban en moto chocaron contra la parte trasera de un camión. Por la violencia del impacto, ambos perdieron la vida en el lugar. El camionero fue demorado y permanecía en la comisaría de Caima a la espera de poder declarar por lo sucedido.

Anoche se trabajaba para identificar a los fallecidos. Primeros datos indicaban que son mayores de edad y que serían de Coronda.

En otro despiste, tres muertos

Tres personas fallecieron y una resultó herida tras el vuelco de un auto en Entre Ríos ocurrido en la ruta 45, en el acceso a Holt, Islas del Ibicuy. Se investigan las causas por las que el vehículo marca VW Gol despistó, cruzó de carril y terminó sumergido en un zanjón de unos dos metros de profundidad.

Tres ocupantes del VW Gol no pudieron salir y fallecieron. El vehículo era conducido por Damián García, de 25 años de edad; quien viajaba acompañado por otros dos hombres, Cindulfo García, de 72 y Cristóbal González, de 45 años; todos domiciliados en La Tablada, Partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. La cuarta persona que viajaba en el auto fue identificado como José Domingo Cañete, de 37 años, quien logró salir con vida.