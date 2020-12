Segunda marcha por justicia por un chico electrocutado en un kiosco de Funes

"A las 20.15 Tomás estaba en la puerta del almacén con dos amiguitos más chicos, de 9 y 11 años, y el padre de ellos, cuando tocó la reja con las dos manos y recibió una descarga. Los chicos salieron corriendo y me avisaron que `Tomy se desmayó`. A las 20.19 hice la primera llamada a emergencias, a las 20.33 hice una llamada a Ecco, que vinieron y ya era tarde, hasta las 2.1.50. Y a las 23 pasé por el kiosco y ya habían sacado las cintas, se habían ido la EPE y la policía, no había nada, como si no hubiera pasado nada. Estaban los dueños adentro y les envié un mensaje de Whatsapp: 'Mi hijo murió`", declaró la mamá de Tomás Rodríguez, la médica Gabriela Leguizamón, al Canal 4 Regional.

La mamá de Tomás reveló en este sentido que "el médico policial me dio la mano, me dijo que mi hijo había muerto de muerte súbita y que tenían que investigar si consumía drogas. Mi hijo tiene un cordón (una cicatriz) que va desde el iris y le recorre toda la calota craneana, que son los huesos de la cabeza, que es un rasgo típico de una electrocución", abundó la médica, con experiencia en emergencias.

A su lado, Raúl Rodríguez, el papá de Tomás, advirtió al Canal 4 que "Tomás era un ser de luz, un compañero, alguien que jugaba al rugby y estaba lleno de amigos, no saben lo que significa que se han llevado la vida de una persona de 14 años. Las personas que hicieron esto cometieron un montón de irregularidades: primero, tienen un medidor para tres locales; segundo, tenían una reja electrificada, conectada a un ventilador, que ya está secuestrado, y tercero, mi hijo recibió una descarga que pudo haber sido mortal, pero faltaban elementos en la ambulancia y en el centro de salud, que para mi hijo fue una morgue".

Segunda marcha y corte de ruta

“Ya es la segunda marcha que hacemos por el pedido de justica para Topa”, expresó este mediodía una vecina de Funes a este diario.

“¡Mataron a mi hijo, me robaron a mi compañero de vida!!!”, eran los gritos desgarradores de Raúl Rodríguez, el papá de Tomás, durante la segunda marcha.

“El comercio, recibió durante 7, 8 semanas el aviso de vecinos diciéndoles que la reja tenía electricidad, cuyo titular del negocio tiene tres locales sin habilitar, en ese negocio mi hijo recibió una descarga de 400 voltios, llegó el servicio de Emergencias y no tenía desfibrilador cargado, llamaron a otro y tampoco, no tenían tubo de oxígeno, el Dispensario fue la morgue para mi hijo, ese es el servicio de Salud de Funes!”, declaró Raúl Rodríguez al portal Funes Hoy.

“¡Esta alma de 14 años, jugador de rugby, mi compañero de vida, me lo arrancaron… son todos cómplices y vamos a ir por todos los responsables!”, advirtió

Mientras el corte se desarrollaba en la ruta 9 e Hipólito Yrigoyen, Raúl Rodríguez se dirigió hasta la Plaza San José, donde clavó una cruz con un cartel que rezaba: "Justicia por Topa".