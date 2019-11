Los trabajadores municipales de Carcarañá endurecieron ayer la medida de fuerza que llevan adelante desde hace 13 días en reclamo del pago de haberes atrasados, con distintos cortes de tránsito sobre la ruta 9, que cruza esta localidad del departamento San Lorenzo, mientras que para hoy prevén realizar una acción similar en la Autopista Rosario-Córdoba.

"Los empleados ya no dan más porque no tienen dinero ni para comer", denunció a LaCapital el secretario adjunto del gremio municipal carcarañense, Angel Tomasetti, para dimensionar la situación por la que atraviesan los huelguistas.

El municipio aún les adeuda un 30 por ciento de los haberes de octubre y, según el sindicato, no mostró voluntad ni señales claras de resolver el problema, por lo que se acrecienta el malestar y la incertidumbre. Más aún porque la actual gestión municipal está a punto de culminar su mandato, lo que complica el escenario para el sector gremial al no inspirarle ya credibilidad para arribar a una solución que destrabe el conflicto.

Y para colmo la debilidad política de una administración en retirada no habilita negociar, al menos es lo que ocurre por estos días, la regularización de haberes impagos con el próximo gobierno local que asumirá el 10 de diciembre de la mano del intendente peronista electo, Miguel Vázquez. No obstante, el gremio igual prevé reunirse en las próximas horas con el mandatario electo para conversar el tema de cara a futuro. “Vamos a charlar después de que participe de un encuentro con otros intendentes, convocado por el gobernador electo Omar Perotti”, explicó Tomasetti.

Ante la compleja coyuntura, los trabajadores arrancaron la semana con una protesta frente al municipio que ayer trasladaron a la ruta nacional 9, donde también incendiaron neumáticos, para visibilizar aún más sus demandas. Y anunciaron para hoy, a las 10, un corte en la autopista Rosario-Córdoba a la altura de Carcarañá “para que intervenga la provincia y solucione el asunto”, dijo Tomasetti.

El gremialista recordó además que el paro de actividades que se viene desarrollando desde el 8 de este mes también apunta a exigir al municipio que “ponga al día los seguros de vida por ART que adeuda y también pague la plata que le descuenta a los trabajadores de los haberes para ser destinada a cancelar cuotas mensuales por créditos sacados en mutuales y otras instituciones, algo que no hace, razón por la cual ahora hay empleados que figuran como deudores en el Veraz por culpa de esta Intendencia que no asume sus responsabilidades y malversa los fondos sin que nadie actúe, a pesar de las denuncias que realizamos en distintos lugares”. Además acusó al municipio de haber “pagado remuneraciones a 42 personas que no trabajaban y que fueron tomadas para la campaña política”.

La contracara de Funes

La paralización de los servicios públicos a causa del plan de lucha se refleja especialmente en la suciedad que muestra Carcarañá por la falta de recolección de residuos y otras necesidades básicas para la población que, sin embargo, aún mantiene la calma. Lo que contrasta con lo que aún sucede en Funes, donde a pesar de haberse levantado el paro municipal el panorama no mejoró de la forma esperada y desembocó en una fuerte movida de vecinos autoconvocados quienes al fin lograron que, tal como dio cuenta días atrás este diario, el poder político local se comprometa a decretar la emergencia sanitaria, cuya resolución sería sancionada hoy.

El reclamo surgió ante el temor de que la falta de limpieza en el casco urbano termine afectando la salud de la población, lo que se supone podría despejarse con la aprobación de esta herramienta legislativa que apunta a prestar especial atención a la “peligrosidad y/o toxicidad de los residuos, así como también a su impacto en el medio ambiente”, como resalta el texto de la declaración de la “emergencia en higiene” que se dictará.

Para hoy también se anunció una nueva concentración en la plaza San José de Funes, donde los autoconvocados informarán a los concurrentes el resultado de las gestiones encaradas tras la primera convocatoria del 7 de noviembre, cuando se consensuaron diferentes acciones a seguir.

Entre los puntos acordados, además de pedir la emergencia sanitaria, también se decidió, tal como ya se hizo, presentar un petitorio ante el Ejecutivo, así como impulsar una denuncia en la Defensoría del Pueblo de Santa Fe en base a la ley 10.000 de intereses difusos, entre otras acciones que también se realizaron y cuyos resultados serán difundidos.

Fin del conflicto comunal en Chabás

Mientras el paro de actividades continúa en Carcarañá con un desenlace incierto, los trabajadores comunales de Chabás pusieron punto final al conflicto al terminar de cobrar los sueldos de octubre. “Esperamos que a partir de ahora la situación se normalice para que no vuelva a suceder lo mismo que los empleados vienen soportando desde hace meses, con el pago fuera de término de los salarios, lo que desembocó en paros que terminaron forzando una solución”, indicó el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Casilda y Comunas Adheridas, Walter Britos.