Emotivo acto. "Juntos Timbúes progresa y no es retórica", dijo González.

Emotivo acto. "Juntos Timbúes progresa y no es retórica", dijo González.

Una jornada histórica se vivió en Timbúes en los festejos de su 144º aniversario. Hubo un desfile cívico-militar organizado por la comuna que aglutinó a miles de personas que disfrutaron de diversos actos junto a sus familias en un marco donde se reunieron todas las congregaciones religiosas en la plaza central junto a la enseña Argentina.

En el escenario principal de los actos estuvieron el jefe comunal, Amaro González, parte de su comisión comunal, el intendente de Puerto San Martín, Carlos De Grandis; el padre Fernando de la iglesia local, autoridades castrenses y el jefe de la Unidad Regional de San Lorenzo. En el desfile cívico militar la gente pudo observar a todas las agrupaciones de la localidad, que trabajan consensuadamente con la comuna y todo el parque automotor patrimonio de la comuna.

Muy emocionado se lo notó en toda la jornada al jefe comunal quién al momento de dar su discurso expresó: "Cuando señalamos «Juntos Timbúes progresa» no lo decimos como retórica, lo practicamos a cada momento porque solos, de ninguna manera, podríamos hacer lo que estamos haciendo en Timbúes. Necesitamos del albañil, del profesional, del herrero, del comerciante y del docente, y nosotros que gobernamos debemos llevar adelante una gestión transparente, pensando en el 2050 con obras, proyectos e ideas para mejorar la calidad de vida de todos los timbuenses".

González enfatizó ante las miles de personas: "Terminemos de inventar historias que nada tienen que ver con los mandatos que nos dan los pueblos, y de todo corazón les pido que reflexionemos juntos y terminemos con las divisiones. Que los que tenemos el compromiso de gobernar lo hagamos con formación, honestamente, sin egoísmos, para que la provincia y la Argentina salgan adelante".

El jefe de la comuna insistió: "La Argentina es esto, es Timbúes, porque desde nuestras localidades tenemos que sacar adelante a nuestro país, con esfuerzo, con posibilidades para que los jóvenes puedan estudiar, para que haya trabajo, educación y salud, de eso se trata. En Timbúes hay en ejecución un proyecto político que lo iniciamos hace cuatro años y medio".

González concluyó su discurso diciendo: "En esta gestión transformamos Timbúes, para que el que menos tiene menos pague y el que más tiene más pague, por eso el patrimonio de la comuna creció exponencialmente. Hoy estamos insertos en el mundo con la reconstrucción definitiva de la ruta 11 y el acceso desde la autopista a Santa Fe, y en las obras de agua y cloacas que, si Dios quiere, a fines del 2019 vamos a tener en toda la zona este, el 65 por ciento, aproximadamente, de la población. Además la Escuela Técnica comenzará el año que viene a funcionar, habrá más viviendas y calles pavimentadas y cámaras de seguridad que antes no las podíamos instalar porque no teníamos la banda ancha de internet suficiente y ahora, en días, eso será posible. A pesar que en Timbúes tenemos otra realidad, somos parte de una Argentina que no está atravesando momentos agradables. Juntos lo podemos hacer, con ingenio y sin poner palos en la rueda a nadie".