En el marco del proyecto de bibliotecas futboleras que encaró el Ministerio de Educación provincial, se inauguró la novena y última Biblioteca Futbolera, en este caso la denominada Javier Mascherano, en la Escuela Sargento Cabral Nº 113 de San Lorenzo, donde el jugador de fútbol cursó sus estudios primarios.

La propuesta consistió en la creación de nueve bibliotecas temáticas orientadas a alumnos de 6 a 12 años, a partir de la entrega de 200 libros, distribuidos de la siguiente manera: cien sobre bibliografía relativa al fútbol desde distintas perspectivas, y 100 sobre literatura infantil en general. Estas bibliotecas se suman a las ya instaladas en escuelas a las que estos futbolistas o ex futbolistas cursaron sus estudios primarios.

Durante el acto, vía comunicación Skype desde Moscú, el futbolista expresó su alegría por el acontecimiento, y agradeció "la posibilidad de contar con una biblioteca en la escuela de la niñez".

El defensor de la selección le dijo a los chicos que "aprovechen leer, en la vida nunca se deja de aprender, y leer es cultivarse; la lectura va de la mano del crecimiento", aseguró.

La biblioteca es un proyecto impulsado originalmente por los integrantes de la selección nacional campeona del mundo de México 1986, pero que ahora alcanzará a otros futbolistas profesionales y ex jugadores con reconocimiento internacional de la provincia que se sumarán a la iniciativa.

Estas bibliotecas, cuyo objetivo es fomentar la lectura entre los niños, se suman a las ya instaladas en las escuelas a las que estos futbolistas o ex futbolistas cursaron sus estudios primarios.

También estuvieron presentes el director de Bibliotecas Futboleras, Ignacio Irigoyen; la delegada de la Región VI del Ministerio de Educación, Daiana Gallo Ambrosis, y la directora de la Escuela, Mónica Olivares, entre otros.

"Es un momento único y maravilloso, este proyecto apunta a fomentar la lectura en los niños, esperamos que aprovechen este espacio, son fundamentales estos encuentros donde toda la comunidad educativa se une en torno a la escuela", precisó Gallo Ambrosis.

Todas las bibliotecas

Las nueve bibliotecas son la César Luis Menotti de la Escuela 147 "Provincia de Entre Ríos", de Rosario; la Sergio Almirón de la 1.095 "Dr Luis Chorroarin", de Rosario; Marco Ruben de la Escuela 6.370 "Pablo Richieri", de Beltrán; Roberto "Pato" Abondanzieri, de la Escuela 6.207 "Santiago del Estero", de Bouquet; Hernán Díaz, de la 1.031 "San Francisco de Asís", de Sastre; la Gabriel Batistuta, de la 6.044 "Ciudad de Reconquista", de Reconquista; Ignacio Scocco, de la Nº 504 "Domingo Sarmiento", de Hughes; Fernando Belluschi de la Nº 212 "Bernardino Rivadavia", de Los Quirquinchos, y la biblioteca de la Escuela 113, de San Lorenzo.