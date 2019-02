Fue identificado el joven que anoche realizó un terrible raid en la autopista Rosario - Santa Fe, en el que chocó a varios vehículos y a un camión, robó un auto, derribó una barrera de peaje y por último, cuando fue encerrado por la policía, se terminó quitando la vida.

Se trata de Ezequiel Germán Giuliano, de 31 años.

"Matenme o me mato yo", dijo el hombre antes de quitarse la vida con un cuchillo delante de la vista de los policías, luego de haber sido encerrados por los móviles policiales a la altura de La Ribera, tras haber realizado un raid destructivo a lo largo de casi 50 kilómetros sobre la autopista a Santa Fe, en la mano que va hacia la capital provincial.

vuelco.jpg El camión volcó toda la carga sobre un costado de la autopista.



El hecho se originó alrededor de las 19, cuando el hombre, que conducía un Volkswagen Bora -estaría registrado a su nombre- tomó la autopista en la mano sur-norte, fue pasando autos a toda velocidad y haciendo zig zag y a la altura del kilómetro 7,5 comenzó a chocar automóviles a su paso.

Primero chocó a dos autos (un Renault Fluence y a un Chevrolet Onix) y luego alcanzó a rozar el acoplado de un camión, que terminó volcando sobre la cinta asfáltica y posteriormente golpeó el vehículo en el que iba contra el guardarrail.

fluence.jpg Uno de los vehículos involucrados en el siniestro.



Inmediatamente, de acuerdo al relato de un testigo, se bajó del auto con un cuchillo en la mano, se cruzó la autopista, les robó el auto a una familia había parado a auxiliar (una Cherry con caja automática) y escapó a bordo del auto con dirección hacia San Lorenzo.

Fuentes policiales afirman que el hombre chocó más vehículos en su trayecto, a la altura del kilómetro 22, y posteriormente rompió la barrera del peaje de la Ribera. Entre esa localidad y el kilómetro 49 habría chocado entre cuatro o cinco vehículos más. Y cuando fue acorralado por la policía, se terminó quitando la vida con un cuchillo con el que se habría propinado algunos cortes.

onix.jpg Otro de los autos que chocó el ladrón.

"Fue increíble. Parecía de película. De sorpresa aparece, me chocó a mi, que venía por la izquierda, se dio contra el camión, y el acoplado fue cayendo despacito, y después se golpeó contra el guardarrail", contó el conductor de un Renault Fluence.

"Enseguida me bajé y voy a hablar con él, pero se baja el del auto con un cuchillo sin decir nada, inmediatamente se cruza la autopista donde había un vehículo con una familia, les robó el auto y se fue", siguió su relato.

"Estaba fuera de sí, no sé si estaría drogado, no atinó a decir ni una palabra", contó a Canal 5 sobre el momento vivido.

Al tiempo que una mujer, que iba en el Onix no podía salir de su asombro. "Todavía no caigo, no se que decir", afirmó visiblemente conmocionada, a la vez que relataba que "veía como el acoplado del camión se nos venía encima", aunque felizmente eso nos sucedió y el auto en el que iba pudo evitar que los aplastara.