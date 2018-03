Se abre el debate en Sastre para regular el uso de agroquímicos

Durante la noche del martes último, un grupo de vecinos autoconvocados por la problemática de la aspersión de agroquímicos en campos cercanos a la zona urbana de Sastre mantuvo una reunión con los miembros del Concejo municipal local para expresar su preocupación por la repetición de episodios de fumigaciones irregulares. En ese contexto, los ediles presentaron un proyecto de ordenanza que, entre otras disposiciones, llevaría el área de exclusión de agroquímicos de 100 a 200 metros a partir del límite de la planta urbana.

Todo comenzó cuando Ainalén Viñuela, una de las vecinas que integra la agrupación de autoconvocados, documentó a través de la cámara de su celular el paso de un equipo de aspersión terrestre, conocido popularmente como "mosquito", que aplicaba agroquímicos a pocos metros de su vivienda, del hospital y del hogar de ancianos.

Según relató, "la foto la saqué a las 6.45 y alrededor de las 7 llamé a la Municipalidad para averiguar qué pasos debía dar para denunciar la situación. Obtuve como respuesta que en breve me darían indicaciones. A las 10 me avisaron mediante un mensaje que debía dirigirme a la policía".

"En un primer momento en la comisaría local no querían tomarme la denuncia y me enviaron a hablar a la Municipalidad", continuó. "Luego de más averiguaciones volví a la comisaría e insistí. Alrededor de las 15 pude asentar lo ocurrido ante la policía. Mientras tanto y ante la indignación que me produjo la situación y el temor a que nos estuvieran fumigando tan cerca de nuestras casas, hice una publicación en Facebook con la foto que había tomado y preguntando qué debía hacer al respecto".

A partir de lo ocurrido, "el concejal oficialista Oscar Cagliero mantuvo conversaciones conmigo y me comentó que estaban trabajando en un proyecto de ordenanza para regular las fumigaciones. Por otro lado, el concejal del PRO, Rubén Bustamante, me sugirió que juntara firmas de los vecinos y presentara una nota pidiendo una audiencia con el Concejo", dijo Ainalén.

Ese fue el comienzo de la formación de una incipiente agrupación de vecinos de toda la ciudad que acompañaron con su firma el pedido de Ainalén y se llegaron hasta el Concejo para dialogar con los ediles.

En la reunión, tras contar las experiencias más recientes vividas por los ciudadanos en relación al tema, el bloque oficialista compuesto por Cagliero, Susana Bruno y Edgardo Figueroa explicaron que durante el verano estuvieron elaborando una nueva ordenanza para regular el tema de las fumigaciones, entre otras cuestiones relacionadas con el uso y almacenamiento de agroquímicos. De allí surgió que el nuevo proyecto de ordenanza que será presentado en la sesión de esta noche y que contempla un corrimiento de la línea desde la que se puede aplicar agroquímicos.

En vigencia se encuentra establecido que la distancia para la aspersión de agroquímicos desde el fin de la zona urbana es a partir de los 100 metros. La nueva ordenanza propone llevarla a 200 metros. Además dispone la creación de una barrera forestal que servirá de paliativo a largo plazo, una vez que los árboles tengan un tamaño considerable.