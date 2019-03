Santacroce prometió que Funes será "la mejor ciudad para vivir"

"Gestión, trabajo, educación y salud, son los pilares fundamentales para el progreso de la ciudad", expresó el precandidato a Intendente de Funes Roldiver Roly Santacroce en la presentación de su lista que se realizó en la vecina localidad.

Roly Santacroce, es un reconocido empresario y concejal de Funes que tiene una muy buena imagen entre los vecinos de la ciudad. Este año surge como unos de los candidatos más fuertes para ganar la carrera a la Intendencia. Se presenta por la lista Sumar dentro del Frente Juntos que lleva como precandidato a gobernador a Omar Perotti.

En el encuentro, Santacroce delineó algunos aspectos fundamentales de su propuesta que llevará adelante en caso de resultar elegido: "La obra pública va a ser el eje central de mi gestión, hace años que la ciudad está paralizada, no se han realizado obras importantes en ningún barrio de la ciudad", dijo. Y abundó: "El actual gobierno de cambiemos no pudo concretar ninguno de todos los proyectos que prometieron. Es un gobierno de marketing y anuncios. La única verdad es la realidad que se ve en la calle, la que padecen los vecinos diariamente, la falta de obras y servicios, la municipalidad cobró por cloacas y no las hicieron".

"Vamos terminar la obra de cloacas para que los vecinos que ya la pagaron y fueron engañados puedan comenzar a disponer de estos servicios. La obra de agua potable también es fundamental para muchos barrios de la ciudad" señalo el actual concejal. Y y agregó: "También hay que implementar un plan integral para la pavimentación y arreglo de las calles que están en muchos casos abandonadas. Un sistema de ciclovías para conectar toda la ciudad, con senderos para peatones".

Respecto al tema de la seguridad el precandidato manifestó: "Mi prioridad va a ser que sea la ciudad con menor índice de delitos de toda la provincia. Vamos a implementar un sistema de vídeo vigilancia como Tigre y San Fernando con estándares internacionales. Sin seguridad no hay orden, no hay progreso económico, no hay comercio ni trabajo."

"Gracias al gran esfuerzo y voluntad de todos los empleados municipales, es que hoy se pueden brindar los servicios básicos esenciales, ya que la Municipalidad carece de una conducción política seria" señalo Santacroce y anticipó: "El empleado municipal va a ser la columna vertebral de nuestra gestión".

Y para finalizar, el candidato remarcó: "Tenemos un gran equipo de profesionales y sabemos cómo hacerlo. Vamos a convocar a los desarrolladores urbanísticos, a los educadores, a los empresarios, a los comerciantes y a los trabajadores para que todos hagamos de Funes la mejor ciudad para vivir en los próximos años".