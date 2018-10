Santacroce advirtió sobre la obra de cloacas inconclusa

El concejal de Funes Roly Santacroce denunció la grave situación que enfrenta la ciudad ante el incumplimiento por parte de la Municipalidad de las obras de cloacas. El edil justicialista remarcó que unos 4.900 contribuyentes completaron el pago de la obra en las 48 cuotas pactadas, pero el municipio sólo completó la mitad de la primera etapa, de un total de cuatro previstas. Advirtió que los frentistas afectados podrían iniciarle juicios millonarios a la Municipalidad por el incumplimiento, y por eso urgió al intendente local, Diego León Barreto (PRO), a quien responsabilizó por la situación, a que gestione ante la Nación o la provincia fondos para concluir la obra.

"La preocupación que tenemos es que se cumplieron los 48 meses de la obra de cloacas y, como dije durante todos estos años que no se iba a culminar, así sucedió", afirmó Santacroce.

"Hoy tenemos un problema que realmente nos puede perjudicar y mucho. De los más de 4.900 contribuyentes, lo que significa casi 16 mil personas, que iban a ser beneficiadas con las cloacas, hoy en día se encuentran damnificadas, y lamentablemente esto puede terminar en que muchos de ellos le hagan un juicio al municipio. Y porque es lógico: ellos pagaron la obra, y no se hizo", advirtió el concejal justicialista.

La obra de cloacas —reseñó Santacroce— se compone de cuatro etapas: "La primera comienza en Garrone, al norte, hasta Vélez Sarsfield; la segunda va de ruta 9 hasta Tomás de la Torre; la tercera es Vélez Sarsfield hasta Tomás de la Torre; y la cuarta es la ruta 9 hasta Houssay, Catamarca y General López". Los trabajos se pensaban destinar a la zona histórica céntrica y la adyacente a la ruta 9. "Es una zona muy grande, es casi un 30 ó 35 por ciento de nuestra ciudad", graficó.

El edil responsabilizó por la situación a la anterior gestión municipal de Mónica Tomei y al actual mandatario Diego Barreto. "Esto fue lamentablemente una irresponsabilidad de la gestión anterior del municipio y también del que tenemos ahora, porque teniendo conocimiento del tema, cuando en 2015 se hicieron cargo del municipio, no se hicieron las gestiones necesarias para conseguir los fondos para esta obra, sabiendo que no se iba a poder terminar nunca. Y mucho más, si no, tendrían que haber dejado de cobrársela a la gente", insistió el concejal.

Una iniciativa frustrada

La obra es una iniciativa de la Municipalidad de Funes y que se preveía irse financiando con las cuotas que pagaban los frentistas, pero además del lento avance a lo largo de todo el proceso, una vez que los vecinos cumplimentaron el pago de la última de las 48 cuotas, la obra se paralizó ante la falta de recursos.

"Es una situación muy compleja la que se está viviendo sobre este tema porque conozco que muchos vecinos realmente sienten que han sido estafados", aseguró Santacroce, y evaluó: "Esto es muy sencillo. Si no se consigue un subsidio no reintegrable, como se ha hecho en otras localidades similares, a través de la provincia o la Nación, de aproximadamente entre 130 y 150 millones de pesos, no tenemos ninguna posibilidad de que se hagan las obras de cloacas".

Santacroce adelantó que solicitará al gobernador Miguel Lifschitz que facilite los fondos necesarios. "Es sumamente importante que el gobernador conozca claramente lo que está sucediendo. Necesitamos dar una solución a este tema y sabemos que conoce muy bien nuestra localidad y seguramente nos va escuchar y tomará cartas en el asunto", confió el edil.

Según Santacroce, además de que la Municipalidad ya cobró las 48 cuotas del plan de pago y no entregó las cloacas, Barreto vetó una ordenanza presentada por el edil por la cual el municipio se hacía cargo del costo del vaciado de los pozos sépticos y las cámaras. "Ni ese servicio le quieren dar a la gente. Y la verdad es que en Funes la gente está muy enojada porque se siente estafada", enfatizó.