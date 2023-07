San Lorenzo: detenido por intentar atropellar a su ex pareja con un minibús

Un grave caso de violencia de género se registró este martes en San Lorenzo . El conductor de un minibús fue demorado por la policía tras haber intentado embestir a su ex pareja.

Fuentes de la Unidad Regional XVII indicaron que se trata de un hombre identificado como A.H.D . Según los voceros, al mando de un vehículo de transporte de pasajeros esta persona intentó atentar contra la vida de T.C.B., de 39 años, su ex pareja.

Ante esa situación, los uniformados procedieron a identificar al conductor del rodado, y de acuerdo a un chequeo de datos que se hizo con la operadora de la central de emergencias 911, se estableció que esa persona fue denunciada por intentar atropellar a su ex pareja.

Intervino el fiscal Aquiles Balbis y según las primeras actuaciones recibidas la víctima no presenta lesiones. Se constató que su ex pareja habría amagado arremeter con el vehículo contra la mujer, pero no está comprobado que haya habido efectivamente un golpe.

Tras quedar demorado, A.H.D recuperó su libertad.