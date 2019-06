San Lorenzo: colorido acto por el Día de la Bandera

La celebración de la que se privaron los rosarinos la pudieron disfrutar los sanlorencinos. En el histórico Campo de la Gloria se realizó ayer por la mañana un imponente acto en conmemoración del 20 de junio que incluyó izamiento de la enseña patria, desfile, salva de fusilería y jura de la bandera.

Mientras que en Rosario los festejos se dividieron en dos y se esfumó el tradicional desfile de cada año, en la ciudad de San Lorenzo tuvo lugar un emotivo acto encabezado por el intendente de esa ciudad, Leonardo Raimundo, junto con autoridades locales, policiales y militares.

La jornada se inició con el izamiento de la bandera en el Pórtico de la Gloria, el escenario donde el general San Martín libró el único combate en suelo argentino hace más de 200 años.

Luego, se abrió paso al desfile militar a lo largo del bulevar Sargento Cabral con la participación de soldados y cadetes de 6º año del Liceo Aeronáutico Militar de Funes, soldados voluntarios, efectivos del Batallón de Apoyo Logístico San Lorenzo del Ejército Argentino y cadetes del Instituto de Seguridad Pública de Santa Fe y de la Policía Comunitaria de Rosario.

Emotiva jura

Seguidamente, en el momento más emotivo de la mañana, el jefe de la Guarnición Aérea Rosario y director del Liceo Aeronáutico Militar, comodoro Carlos Alberto Chanda, preguntó: "¿Juráis a la patria servir constantemente a su bandera y defenderla hasta perder la vida?".

El estruendoso "¡sí, juro!" provocó que a más de uno se le pusiera la piel de gallina por la emoción.

Mensaje conciliador

El único orador de la jornada, el intendente Raimundo, ofreció un discurso conciliador en momentos de divisiones: "Sin el concepto de patria, un país es simplemente un puñado de provincias, una población sin destino. Sin patria, no le dejamos destino a nuestros hijos. Sin bandera no hay futuro para la Argentina. Sin bandera vamos a seguir viviendo con divisiones absurdas que no conducen a ningún lado. Como vecino de San Lorenzo y representante de mi pueblo, es un orgullo tenerlos a todos ustedes hoy aquí".

Instantes después, una salva de fusilería puso punto final al acto con el que San Lorenzo rindió tributo a la bandera y a su creador.

Cabe recordar que en la tarde del martes pasado más de 1.500 alumnas y alumnos de 4º grado de las escuelas de San Lorenzo prometieron lealtad a la bandera, en un acto realizado en la plaza San Martín. La ceremonia se repite todos los años con niños de las 15 escuelas de la ciudad.

